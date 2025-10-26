2027 के विश्व कप में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे ये खिलाड़ी, पूर्व चीफ सेलेक्टर ने बताए नाम

रोहित शर्मा और विराट कोहली। फोटो ANI
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे जीतने के बाद क्रिकेट जगत में 2027 वर्ल्ड कप में भारत की टीम कैसी होगी? इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच भारतीय पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भारतीय टीम के लिए निरंतर महत्व पर भरोसा जताते हुए कहा है कि ये अनुभवी जोड़ी 2027 के विश्व कप में भारतीय टीम के लिए अहम साबित होगी। ज्ञात हो कि दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने सिडनी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 9 विकेट से जीत दिलाते हुए सीरीज में क्लीन स्वीप से बचा लिया।
रोहित शर्मा एडिलेड में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद सिडनी में नाबाद 121 रन की एक और शानदार पारी खेली और अपना 33वां एकदिवसीय शतक जड़ा। पूर्व भारतीय कप्तान कोहली (51) और सचिन तेंदुलकर (49) के बाद इस फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। इस बीच कोहली, जो पहले दो वनडे मैचों में लगातार शून्य पर आउट हुए थे, उन्होंने नाबाद 74 रनों की पारी खेलकर वापसी की। कोहली नाबाद 74 रनों की पारी खेलते हुए कुमार संगकारा को पीछे छोड़ वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।
पूर्व चीफ सेलेक्टर प्रसाद ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं, मैं पिछले दो मैचों में उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं रोमांचित हूं कि आखिरकार ऐसा हुआ और यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे आप विश्व कप की ओर बढ़ रहे हैं, आपको उनकी सेवाओं की जरूरत है। विराट और रोहित शर्मा जैसे लोग टीम के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होंगे।
उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोग उन्हें उनके मौजूदा फ़ॉर्म के आधार पर देखते हैं। उन्होंने पहले जो किया है, वह भी बेहद महत्वपूर्ण है। रोहित अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और विराट हमेशा की तरह फिट हैं। इसलिए इन खिलाड़ियों को परखना बहुत मुश्किल है। उनके नाम 84 शतक हैं और अगर आप उन्हें परखना चाहें तो यह मेरे लिए आश्चर्यजनक होगा।
रोहित और कोहली दोनों ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इस पर प्रसाद ने कहा कि रोहित, विराट और जडेजा ने एक अच्छी बात की है, वह यह है कि टी20 विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने अगली पीढ़ी को कमान सौंप दी। यह एक अद्भुत बात है और अंततः ये खिलाड़ी फलने-फूलने लगे और खुद को स्थापित करने लगे। हमारी टीम बहुत अच्छी है।
