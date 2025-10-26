2027 के विश्व कप में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे ये खिलाड़ी, पूर्व चीफ सेलेक्टर ने बताए नाम

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे जीतने के बाद क्रिकेट जगत में 2027 वर्ल्ड कप में भारत की टीम कैसी होगी? इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच भारतीय पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भारतीय टीम के लिए निरंतर महत्व पर भरोसा जताते हुए कहा है कि ये अनुभवी जोड़ी 2027 के विश्व कप में भारतीय टीम के लिए अहम साबित होगी। ज्ञात हो कि दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने सिडनी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 9 विकेट से जीत दिलाते हुए सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप से बचा लिया।