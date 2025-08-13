Arjun Tendulkar Engagement: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, जानें कौन है होने वाली दुल्हन

एक की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई के मौके पर दोनों पक्षों के करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे। 25 वर्षीय अर्जुन तेंदुलकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। वह घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं सानिया चंडोक मुंबई के बड़े व्यावसायिक परिवारों में से एक से आती हैं और कम सार्वजनिक प्रोफ़ाइल रखने के लिए जानी जाती हैं।