पूर्व भारतीय कप्तान ने खोला मोहम्मद सिराज की सफलता का राज, बताया कैसे बनाया इतना मजबूत शरीर

The secret of Mohammed Siraj Success: पूर्व भारतीय कप्तान ने मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंग्‍लैंड में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्‍मद सिराज की सफलता का राज बताया। उन्‍होंने बताया कि कैसे सिराज ने इतना मजबूत शरीर बनाया है, जो बिना ब्रेक लगातार गेंदबाजी कर लेते हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 13, 2025

The secret of Mohammed Siraj Success
The secret of Mohammed Siraj Success: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज। (फोटो सोर्स: IANS)

The secret of Mohammed Siraj Success: भारत बनाम इंग्लैंड टेस्‍ट सीरीज में मिली सफलता के बाद मोहम्मद सिराज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज सिराज 5 टेस्‍ट मैचों की सीरीज में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने सबसे ज्‍यादा ओवर भी फेंके और सभी मैचों में खेलने वाले केवल दो तेज गेंदबाजों में एक रहे। सिराज ने आखिरी टेस्‍ट में पांच विकेट हॉल लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही सीरीज 2-2 से बराबर कराने में भी महत्‍वपूर्ण किरदार निभाया। पूर्व भारतीय कप्‍तान मोहम्‍मद अजहरुद्दीन ने सिराज के मजबूत शरीर और उनकी सफलता का राज बताया है।

भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन भले ही कमजोर रहा हो, लेकिन मोहम्मद सिराज ने पूरे पांचों टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ तीन टेस्ट मैच खेले, जबकि आकाशदीप और अर्शदीप सिंह भी कुछ समय के लिए बाहर रहे। प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज भी कुछ खास नहीं दिखे। दूसरी ओर सिराज ने दबाव का पूरा आनंद लिया और अपने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शनों में से एक दिया।

पसंदीदा खाने की बदौलत सिराज ने बनाया मजबूत शरीर

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज की जमकर तारीफ की। सिराज भी अजहर के ही राज्य से हैं और पूर्व भारतीय कप्तान का मानना है कि रेड मीट खाने से उन्हें रिकवरी में मदद मिली है। अजहर ने मिड-डे को बताया कि सिराज बेहतरीन थे। नल्ली गोश्त बिरयानी और पाया (जो उनका पसंदीदा खाना है) की बदौलत उन्होंने एक मजबूत शरीर, खासकर अपने पैरों को विकसित किया है। उन्होंने काफी उत्साह और ऊर्जा दिखाई। पूरी सीरीज के दौरान उनमें भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की भूख देखने को मिली।

अधिकतर खिलाड़ी पोषण के लिए लेते हैं मांसाहार

बता दें कि क्रिकेटर अपने खाने पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि बिरयानी तेज गेंदबाजों के बीच पसंदीदा डिश बन गई हो। मोहम्मद शमी के लंबे समय के साथी इशांत शर्मा ने भी एक बार बताया था कि शमी भी बिरयानी के अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने जहां शाकाहारी भोजन अपनाया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के अधिकतर खिलाड़ी पोषण के लिए मांसाहार का सहारा लेते हैं।

नल्ली गोश्त बिरयानी और पाया के गुण

नल्ली गोश्त बिरयानी को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यह कोलेजन के लिए जाना जाता है, जो जोड़ों और मांसपेशियों की रिकवरी में सहायक होता है। यह एथलीटों के लिए बेहद जरूरी है। वहीं, पाया मांसपेशियों की सूजन कम करने और गतिशीलता में मदद करता है।

Published on:

13 Aug 2025 08:20 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व भारतीय कप्तान ने खोला मोहम्मद सिराज की सफलता का राज, बताया कैसे बनाया इतना मजबूत शरीर

