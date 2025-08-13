पूर्व भारतीय कप्तान ने खोला मोहम्मद सिराज की सफलता का राज, बताया कैसे बनाया इतना मजबूत शरीर

The secret of Mohammed Siraj Success: भारत बनाम इंग्लैंड टेस्‍ट सीरीज में मिली सफलता के बाद मोहम्मद सिराज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज सिराज 5 टेस्‍ट मैचों की सीरीज में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने सबसे ज्‍यादा ओवर भी फेंके और सभी मैचों में खेलने वाले केवल दो तेज गेंदबाजों में एक रहे। सिराज ने आखिरी टेस्‍ट में पांच विकेट हॉल लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही सीरीज 2-2 से बराबर कराने में भी महत्‍वपूर्ण किरदार निभाया। पूर्व भारतीय कप्‍तान मोहम्‍मद अजहरुद्दीन ने सिराज के मजबूत शरीर और उनकी सफलता का राज बताया है।