Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Sourav Ganguly: सौरव गांगुली की बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर हुई निर्विरोध वापसी

Sourav Ganguly returns as CAB president: बंगाल क्रिकेट संघ की 94वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 22, 2025

Sourav Ganguly
सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय कप्तान और CAB अध्यक्ष (Photo Credit - IANS)

Sourav Ganguly: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने छह साल बाद बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष के तौर पर वापसी की। सोमवार को बंगाल क्रिकेट संघ की 94वीं वार्षिक आम बैठक में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले उन्होंने 2015 से 2019 तक CAB अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी।

2019 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष रह चुके 53 वर्षीय गांगुली ने अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लिया, जिन्हें लोढ़ा समिति के निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी पदों पर छह साल की समय सीमा पूरी होने के बाद पद छोड़ना पड़ा था।

वैसे तो बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष के रूप में भारत के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज की तत्काल जिम्मेदारी नवंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के शुरुआती मुकाबले की तैयारियों को लेकर होगी। यह 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट के बाद ईडन गार्डंस में पहला टेस्ट होगा। सौरव गांगुली ने ही बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए भारत में पिंकबॉल टेस्ट मैच की शुरुआत की थी।

ये भी पढ़ें

श्रेयस अय्यर की वजह से अचानक टीम में बड़ा बदलाव, ध्रुव जुरेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
Dhruv Jurel

सौरव गांगुली ने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों टीमें ईडन गार्डंस की सुविधाओं का लुत्फ उठाएंगी। ईडन गार्डंस में अगले साल टी-20 वर्ल्ड कप के मैच भी आयोजित होने की उम्मीद है, जिसमें एक सेमीफाइनल मुकाबला भी संभावित है। इस पर सौरव गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई की नई टीम के सदस्यों से जल्द ही चर्चा होगी।

इस दौरान उन्होंने ईडन गार्डंस की क्षमता बढ़ाने की अपनी योजना पर भी बात की और कहा, जो भी होगा, अगले साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। इसमें समय लगेगा। लीज का नवीनीकरण कर दिया गया है।

यहां गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की अगुवाई वाला पूरा पैनल ही निर्विरोध चुना गया। इसमें बबलू कोलाय (सचिव), मदन मोहन घोष (संयुक्त सचिव), संजय दास (कोषाध्यक्ष) और अनु दत्ता (उपाध्यक्ष) शामिल है।

ये भी पढ़ें

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने शुभमन गिल और अभिषेक को जमकर सराहा, कहा- 15 ओवर बल्लेबाजी करें तो…
क्रिकेट
Abhishek Sharma and Shubman Gill

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

22 Sept 2025 11:12 pm

Published on:

22 Sept 2025 11:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Sourav Ganguly: सौरव गांगुली की बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर हुई निर्विरोध वापसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.