Sourav Ganguly: सौरव गांगुली की बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर हुई निर्विरोध वापसी

वैसे तो बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष के रूप में भारत के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज की तत्काल जिम्मेदारी नवंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के शुरुआती मुकाबले की तैयारियों को लेकर होगी। यह 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट के बाद ईडन गार्डंस में पहला टेस्ट होगा। सौरव गांगुली ने ही बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए भारत में पिंकबॉल टेस्ट मैच की शुरुआत की थी।