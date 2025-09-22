Sourav Ganguly: सौरव गांगुली की बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर हुई निर्विरोध वापसी

Sourav Ganguly: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने छह साल बाद बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष के तौर पर वापसी की। सोमवार को बंगाल क्रिकेट संघ की 94वीं वार्षिक आम बैठक में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले उन्होंने 2015 से 2019 तक CAB अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी।
2019 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष रह चुके 53 वर्षीय गांगुली ने अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लिया, जिन्हें लोढ़ा समिति के निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी पदों पर छह साल की समय सीमा पूरी होने के बाद पद छोड़ना पड़ा था।
वैसे तो बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष के रूप में भारत के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज की तत्काल जिम्मेदारी नवंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के शुरुआती मुकाबले की तैयारियों को लेकर होगी। यह 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट के बाद ईडन गार्डंस में पहला टेस्ट होगा। सौरव गांगुली ने ही बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए भारत में पिंकबॉल टेस्ट मैच की शुरुआत की थी।
सौरव गांगुली ने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों टीमें ईडन गार्डंस की सुविधाओं का लुत्फ उठाएंगी। ईडन गार्डंस में अगले साल टी-20 वर्ल्ड कप के मैच भी आयोजित होने की उम्मीद है, जिसमें एक सेमीफाइनल मुकाबला भी संभावित है। इस पर सौरव गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई की नई टीम के सदस्यों से जल्द ही चर्चा होगी।
इस दौरान उन्होंने ईडन गार्डंस की क्षमता बढ़ाने की अपनी योजना पर भी बात की और कहा, जो भी होगा, अगले साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। इसमें समय लगेगा। लीज का नवीनीकरण कर दिया गया है।
यहां गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की अगुवाई वाला पूरा पैनल ही निर्विरोध चुना गया। इसमें बबलू कोलाय (सचिव), मदन मोहन घोष (संयुक्त सचिव), संजय दास (कोषाध्यक्ष) और अनु दत्ता (उपाध्यक्ष) शामिल है।