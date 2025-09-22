Patrika LogoSwitch to English

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने शुभमन गिल और अभिषेक को जमकर सराहा, कहा- 15 ओवर बल्लेबाजी करें तो…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जमकर तारीफ की है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 22, 2025

Abhishek Sharma and Shubman Gill
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Photo Credit - IANS)

Asia Cup 2025: पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह ने रविवार को पुरुष टी-20 एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत को छह विकेट से जीत के बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जमकर प्रशंसा की। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली और गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए। दोनों की 105 रनों की शुरुआती साझेदारी की बदौलत टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे सफल लक्ष्य का पीछा किया। 172 रनों का पीछा करते हुए भारत ने प्रतियोगिता में अपना अजेय क्रम बढ़ाते हुए 7 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को पार कर लिया।

योगराज सिंह ने कहा, "मैं आपको एक बहुत ही सरल बात बताता हूं। जिस तरह से शुभमन गिल और अभिषेक खेल रहे हैं, भले ही आपके पास 250 रन हों, आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन इन दोनों को 15 ओवर तक खेलना होगा। अगर शुभमन और अभिषेक 15 ओवर तक खेलते हैं, तो हमारा लक्ष्य 200 रन है और उसके बाद आप 300 या कुछ भी रन बना सकते हैं। लेकिन मैं अभिषेक से केवल एक ही बात कहूंगा और युवराज ने भी कई बार यह कहा है कि 12 से 15 ओवर तक खेलने की कोशिश करें, बस इतना ही।"

योगराज ने बताया कि कैसे इस जोड़ी की साझेदारी भारत की बल्लेबाजी योजनाओं के लिए केंद्र बन गई है। उन्होंने कहा, "कल भी देखें, हमने 9 ओवर में 100 रन बनाए थे। 10वें ओवर में, हम 105 रन पर थे जब शुभमन आउट हो गए और जल्द ही अभिषेक भी आउट हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि वे एक-दूसरे पर बहुत निर्भर हो गए हैं। शुभमन एक ही लाइन और लेंथ की गेंद पर दो बार बोल्ड हुए हैं। इसलिए यह चिंता का विषय है, उन्हें इस पर काम करना चाहिए।"

Pakistan women cricketer

उन्होंने कहा, "आप कभी भी खेल से बड़े नहीं हो सकते। चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों न हों। आपका 100, 200, 300, 400, खिलाड़ी का दिमाग खेल से बड़ा नहीं है। आपको हर समय एक स्टूडेंट रहना चाहिए। जितना अधिक आप स्टूडेंड होंगे, उतना ही आप जीवन में सफल होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय टीम जीतेगी।''

22 Sept 2025 08:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने शुभमन गिल और अभिषेक को जमकर सराहा, कहा- 15 ओवर बल्लेबाजी करें तो…

