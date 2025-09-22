पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने शुभमन गिल और अभिषेक को जमकर सराहा, कहा- 15 ओवर बल्लेबाजी करें तो…

Asia Cup 2025: पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह ने रविवार को पुरुष टी-20 एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत को छह विकेट से जीत के बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जमकर प्रशंसा की। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली और गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए। दोनों की 105 रनों की शुरुआती साझेदारी की बदौलत टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे सफल लक्ष्य का पीछा किया। 172 रनों का पीछा करते हुए भारत ने प्रतियोगिता में अपना अजेय क्रम बढ़ाते हुए 7 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को पार कर लिया।