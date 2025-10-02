Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ILT20 में अनसोल्ड रहने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अब BBL को लेकर लिया बड़ा फैसला

BBL में रविचंद्रन अश्विन को खरीदने के लिए होबार्ट हरिकेंस, सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने भी रुचि दिखाई थी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 02, 2025

Ravichandran Ashwin

रविचंद्रन अश्विन, पूर्व क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Ravichandran Ashwin: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को 1 अक्टूबर को आईएलटी20 (ILT20) के लिए हुई नीलामी में निराशा का सामना करना पड़ा था। अश्विन को आईएलटी20 की छह में से किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। ILT20 में अनसोल्ड रहने के बाद अश्विन ने बिग बैश लीग (BBL) को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

दुबई में आईएलटी20 नीलामी में अनसोल्ड रहने के एक दिन बाद रविचंद्रन अश्विन ने सिडनी थंडर के लिए बीबीएल का पूरा सीजन खेलने पर सहमति जताई है। अश्विन ने बीबीएल की सिडनी थंडर के साथ आईएलटी20 नीलामी से पहले ही करार किया था। अश्विन आईएलटी20 में भी खेलना चाहते थे, इसलिए शुरुआती दौर में सिडनी थंडर के लिए पूरे सीजन के लिए खेलने पर सहमत नहीं थे। आईएलटी20 में अनसोल्ड रहने के बाद उन्होंने बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए पूरे सीजन खेलने की सहमति दे दी है।

अश्विन ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया, "मैंने आईएलटी20 के साथ मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की थी, लेकिन तब फ्रेंचाइजी के प्रस्ताव काफी कम थे, क्योंकि सभी टीमों ने सीधे अनुबंधों को बंद कर दिया था। इस बीच, थंडर एक अच्छे सौदे के साथ आया। मैंने आईएलटी20 के साथ मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की थी, इसलिए मैंने नीलामी में यह कहते हुए प्रवेश किया कि यह वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर मैं खेलना चाहता हूं, अन्यथा मैं बीबीएल में जाने से खुश हूं।"

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, "रवि का यहां स्वागत करना बीबीएल के लिए एक बड़ा पल है, मैं उनसे कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से बात करता रहा हूं। मुझे लगता है कि जब वह बीबीएल के लिए यहां होंगे, तो हमारे प्रशंसक उन्हें खेलते हुए देखने और उनके साथ बातचीत करने का भरपूर आनंद लेंगे।"

अश्विन को खरीदने के लिए होबार्ट हरिकेंस, सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने भी रुचि दिखाई थी। बीबीएल में खेलने वाले अश्विन पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं।

ये भी पढ़ें

भारत-श्रीलंका में होने वाले T20 World Cup 2026 के लिए अब तक 16 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब 4 स्थान शेष, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

02 Oct 2025 06:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ILT20 में अनसोल्ड रहने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अब BBL को लेकर लिया बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

BAN-W vs PAK-W: बांग्लादेश के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली, धरे रह गए शानदार प्रदर्शन के दावे

Bangladesh Women
क्रिकेट

IND vs WI, 1st Test: भारत के सामने असहाय नजर आई वेस्टइंडीज, सिराज-बुमराह के बाद केएल राहुल के अर्द्धशतक ने किया बेदम

KL Rahul
क्रिकेट

भारत-श्रीलंका में होने वाले T20 World Cup 2026 के लिए अब तक 16 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब 4 स्थान शेष, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Namibia Cricket Team
क्रिकेट

ILT20 के बाद हांगकांग सिक्सेस से जुड़े दिनेश कार्तिक, संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

Dinesh Karthik
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test: बारिश के कारण थोड़ी देर खेल रुका, वेस्टइंडीज पहली पारी में 162 पर ऑलआउट

IND vs WI 1st Test at Ahmedabad
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.