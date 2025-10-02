ILT20 में अनसोल्ड रहने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अब BBL को लेकर लिया बड़ा फैसला

दुबई में आईएलटी20 नीलामी में अनसोल्ड रहने के एक दिन बाद रविचंद्रन अश्विन ने सिडनी थंडर के लिए बीबीएल का पूरा सीजन खेलने पर सहमति जताई है। अश्विन ने बीबीएल की सिडनी थंडर के साथ आईएलटी20 नीलामी से पहले ही करार किया था। अश्विन आईएलटी20 में भी खेलना चाहते थे, इसलिए शुरुआती दौर में सिडनी थंडर के लिए पूरे सीजन के लिए खेलने पर सहमत नहीं थे। आईएलटी20 में अनसोल्ड रहने के बाद उन्होंने बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए पूरे सीजन खेलने की सहमति दे दी है।