भारत-श्रीलंका में होने वाले T20 World Cup 2026 के लिए अब तक 16 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब 4 स्थान शेष, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तंजानिया का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 111 रन ही बना सकी और 63 रन से मैच हार गई। हार के साथ ही तंजानिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने से चूक गई। बल्लेबाजी के दौरान 61 रन बनाने वाले नामीबिया के जेजे स्मिट ने 3 विकेट लिए और अपनी टीम को वर्ल्ड कप का टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई।