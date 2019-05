लोकसभा चुनाव 2019 : बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष व पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने डाला वोट

कोलकाता : लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में आज रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट पर वोट डाला। बाएं हाथ के इस दिग्गज क्रिकेटर ने आज दोपहर में दक्षिण कोलकाता सीट के बरिशा जनकल्याण विद्यापीठ स्कूल में बने मतदान केंद्र में अपना वोट पहुंचे। जिस वक्त वह मतदान के लिए पहुंचे, उस वक्त मतदान केन्द्र पर काफी कम भीड़ थी। वह जैसे ही मतदान केंद्र पर पहुंचे वहां उपस्थित सारे मतदाताओं की निगाहें उन पर टिक गई।

