Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्रिकेट जगत में शोक की लहर, पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद ने बर्मिंघम में ली अंतिम सांस

Wazir Mohammad ने 20 टेस्ट मैच की 33 इनिंग में 27.62 की औसत से कुल 801 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल है।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 13, 2025

Wazir Mohammad

वजीर मोहम्मद, पूर्व पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर (Photo Credit- @X)

Wazir Mohammad: पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का सोमवार को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को इंग्लैंड के बर्मिंघम में अंतिम सांस ली। वजीर मोहम्मद ने 1952 से 1959 तक 20 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। वह महान हनीफ मोहम्मद और प्रसिद्ध टेस्ट खिलाड़ी मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद के बड़े भाई थे।

उन्होंने अपने सात साल के लंबे टेस्ट करियर में 33 इनिंग में 27.62 की औसत से कुल 801 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल है। उन्हें उस पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त है, जिसने 1952 में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा किया था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की ओर से जारी बयान में महान बल्लेबाज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है।

पीसीबी की ओर से जारी एक बयान में नकवी ने कहा, "वज़ीर मुहम्मद एक अच्छे बल्लेबाज और बहुत ही विवेकी व्यक्ति थे। अल्लाह दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे।''

ये भी पढ़ें

IND vs WI: सिर्फ 121 रन बनाकर दूसरा टेस्ट जीत लेगी टीम इंडिया, लेकिन WTC प्वाइंट्स टेबल में नहीं होगा फायदा
क्रिकेट
India vs West Indies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

13 Oct 2025 06:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्रिकेट जगत में शोक की लहर, पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद ने बर्मिंघम में ली अंतिम सांस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया में गरजेगा रोहित और विराट का बल्ला, सीरीज से पहले दिग्गज क्रिकेटर की भविष्यवाणी

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

PAK vs SA, 1st Test: साउथ अफ्रीका छह विकेट गंवाकर कर रहा संघर्ष, पाकिस्तान ने मैच में बनाई पकड़

Pakistan vs South Africa
क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test: चौथे दिन टीम इंडिया की जीत में रोड़ा बने ये 2 खिलाड़ी, आखिरी दिन क्लीन स्वीप कंफर्म

India vs West Indies
क्रिकेट

IND vs WI: भारत के खिलाफ 11वें नंबर पर उतरे जेडन सील्स, और तोड़ डाला 21 साल पुराना यह रिकॉर्ड

Jayden Seales
क्रिकेट

टीम इंडिया का पहला कोच जिसने बतौर खिलाड़ी जीता 2 वर्ल्डकप, आईपीएल में भी खूब कमाया नाम

Team Ind Head Coach
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.