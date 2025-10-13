क्रिकेट जगत में शोक की लहर, पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद ने बर्मिंघम में ली अंतिम सांस

Wazir Mohammad: पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का सोमवार को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को इंग्लैंड के बर्मिंघम में अंतिम सांस ली। वजीर मोहम्मद ने 1952 से 1959 तक 20 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। वह महान हनीफ मोहम्मद और प्रसिद्ध टेस्ट खिलाड़ी मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद के बड़े भाई थे।