क्रिकेट जगत में शोक की लहर, पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद ने बर्मिंघम में ली अंतिम सांस

वजीर मोहम्मद, पूर्व पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर (Photo Credit- @X)
Wazir Mohammad: पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का सोमवार को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को इंग्लैंड के बर्मिंघम में अंतिम सांस ली। वजीर मोहम्मद ने 1952 से 1959 तक 20 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। वह महान हनीफ मोहम्मद और प्रसिद्ध टेस्ट खिलाड़ी मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद के बड़े भाई थे।
उन्होंने अपने सात साल के लंबे टेस्ट करियर में 33 इनिंग में 27.62 की औसत से कुल 801 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल है। उन्हें उस पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त है, जिसने 1952 में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा किया था।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की ओर से जारी बयान में महान बल्लेबाज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है।
पीसीबी की ओर से जारी एक बयान में नकवी ने कहा, "वज़ीर मुहम्मद एक अच्छे बल्लेबाज और बहुत ही विवेकी व्यक्ति थे। अल्लाह दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे।''
