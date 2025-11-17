IND vs SA: गौतम गंभीर-अजीत अगरकर पर भड़का यह दिग्गज गेंदबाज, कहा – बिना सोचे करते हैं सलेक्शन…

गौतम गंभीर टी20 क्रिकेट की तर्ज पर टेस्ट क्रिकेट में भी लगातार प्रयोग कर रहे हैं। बल्लेबाजी क्रम में कोई स्थिरता नहीं है, कोई भी बल्लेबाज कहीं भी बल्लेबाजी करने उतर आता है। स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा, जबकि टीम में ऑलराउंडरों की भरमार है। वहीं, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर की नीतियां भी विवादों में हैं। कभी किसी खिलाड़ी को अचानक टीम में शामिल कर लिया जाता है, तो कभी शानदार प्रदर्शन के बावजूद कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कुछ खिलाड़ी खराब फॉर्म के बावजूद लगातार मौके पाते रहते हैं, जबकि अन्य को एक-दो मैचों के बाद ही ड्रॉप कर दिया जाता है। ये सभी मुद्दे टीम मैनेजमेंट और चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।