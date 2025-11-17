Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs SA: गौतम गंभीर-अजीत अगरकर पर भड़का यह दिग्गज गेंदबाज, कहा – बिना सोचे करते हैं सलेक्शन…

गौतम गंभीर टी20 क्रिकेट की तर्ज पर टेस्ट क्रिकेट में भी लगातार प्रयोग कर रहे हैं। वहीं, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर की नीतियां भी विवादों में हैं। कभी किसी खिलाड़ी को अचानक टीम में शामिल कर लिया जाता है, तो कभी शानदार प्रदर्शन के बावजूद कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 17, 2025

Asia Cup 2025 India Squad

मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो सोर्स: ANI)

Venkatesh Prasad Slams Gautam Gambhir, Ajit Agarkar, IND vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम की चारों तरफ से आलोचना हो रही है। फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक, सभी टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पर सीधा निशाना साधा है।

वेंकटेश प्रसाद का सोशल मीडिया पोस्ट

प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हम भले ही व्हाइट-बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन इस तरह की प्लानिंग के साथ हम खुद को शीर्ष टेस्ट टीम नहीं कह सकते। चयन में स्पष्टता की कमी और ओवर-टैक्टिकल सोच उल्टा असर दिखा रही है, जिससे टीम को नुकसान हो रहा है। इंग्लैंड में खेले गए ड्रॉ सीरीज को छोड़ दें, तो पिछले एक साल में टेस्ट मैचों में हमारे नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं।"

गौतम गंभीर और अजित अगरकर पर उठते सवाल

गौतम गंभीर टी20 क्रिकेट की तर्ज पर टेस्ट क्रिकेट में भी लगातार प्रयोग कर रहे हैं। बल्लेबाजी क्रम में कोई स्थिरता नहीं है, कोई भी बल्लेबाज कहीं भी बल्लेबाजी करने उतर आता है। स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा, जबकि टीम में ऑलराउंडरों की भरमार है। वहीं, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर की नीतियां भी विवादों में हैं। कभी किसी खिलाड़ी को अचानक टीम में शामिल कर लिया जाता है, तो कभी शानदार प्रदर्शन के बावजूद कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कुछ खिलाड़ी खराब फॉर्म के बावजूद लगातार मौके पाते रहते हैं, जबकि अन्य को एक-दो मैचों के बाद ही ड्रॉप कर दिया जाता है। ये सभी मुद्दे टीम मैनेजमेंट और चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

रैंक टर्नर पिच बनी हार की बड़ी वजह

मैच की बात करें तो कोलकाता की रैंक टर्नर पिच ने मुकाबले को महज ढाई दिन में समाप्त कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहली पारी में 159 रन बनाए। जवाब में भारत ने 189 रन जोड़कर 30 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 153 रन बनाए और भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन टर्निंग ट्रैक पर दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों के सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। दूसरी पारी में भारत महज 93 रनों पर सिमट गया, जिससे टीम को हार का सामना करना पड़ा।

Sourav Ganguly on Kuldeep Yadav

