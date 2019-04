गौतम गंभीर ने नेता बनते ही सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को लिया आड़े हाथ, बताया हिंदुस्तान पर धब्बा

नई दिल्ली। हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने महबूबा मुफ्ती के लिए कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद महबूबा ने गंभीर को सोशल मीडिया पर ब्लॉक ही कर दिया है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन की है।

गंभीर ने महबूबा को बताया हिंदुस्तान पर धब्बा

दरअसल, गंभीर ने महबूबा मुफ्ती के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान को कश्मीर में लागू ना होने देने की बात कही थी। गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा है, 'ये भारत है, कोई आप जैसा धब्बा नहीं जो मिट जाएगा।' गंभीर के इस ट्वीट के बाद महबूबा मुफ्ती भड़क गईं और उन्होंने जवाब में कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि बीजेपी में क्रिकेट की तरह आपकी पारी छोटी नहीं रहेगी। इसके बाद महबूबा ने सोशल मीडिया पर गंभीर को ब्लॉक कर दिया।

Why waste time in court. Wait for BJP to scrap Article 370. It will automatically debar us from fighting elections since Indian constitution won’t be applicable to J&K anymore. Na samjho gay tou mit jaouge aye Hindustan walo. Tumhari dastaan tak bhi na hogi dastaano main. https://t.co/3mvp2lndv2