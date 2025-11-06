Patrika LogoSwitch to English

क्या चौथे टी20 में फेल होने पर कटेगा शुभमन गिल का पत्ता? गौतम गंभीर से लंबी बातचीत का वीडियो हुआ वायरल

Gautam Gambhir chat with Shubman Gill: भारतीय टेस्‍ट और वनडे टीम के युवा कप्‍तान शुभमन गिल ने करीब एक साल बाद एशिया कप 2025 से टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। लेकिन, बतौर उपकप्‍तान वापसी करने वाले गिल इस फॉर्मेट में लय नहीं पा सके हैं। इसी बीच उनका गंभीर संग लंबी बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 06, 2025

Gautam Gambhir chat with Shubman Gill

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Gautam Gambhir chat with Shubman Gill: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल का बल्ले से खराब प्रदर्शन सबसे ज्‍यादा चर्चा का विषय रहा है। टेस्ट और वनडे दोनों टीमों के युवा भारतीय कप्तान को खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी लय हासिल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन, स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली है। गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में चौथे टी20 मैच से पहले हेड कोच गौतम गंभीर को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान गिल के साथ लंबी बातचीत करते हुए देखा गया। जबकि पूरी टीम अपना अभ्यास कर रही थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर गिल की फॉर्म नहीं लौटी तो उन्‍हें इस फॉर्मेट से बाहर भी किया जा सकता है।

टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में साधारण प्रदर्शन

शुभमन गिल की एशिया कप 2025 में करीब एक साल बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन वह अपनी लय हासिल करने के लिए तरस रहे हैं। वापसी के बाद उन्‍होंने 10 पारियों में महज 23 की औसत और 146 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 184 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 47 रहा है।

वह अपने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय करियर के 31 मैचों में 28.22 के औसत और 140.85 के स्ट्राइक रेट से 762 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन अर्धशतक और एक शतक आया है। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर नाबाद 126 रन है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में चौथे टी20I से पहले हेड कोच गौतम गंभीर गिल के साथ लंबी बातचीत करते देखे गए हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें गंभीर टीम के प्रशिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान गिल को एक गंभीर बातचीत के लिए अलग बुलाते दिखाई दिए। इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्‍शन दे रहे हैं।

मौजूद सीरीज में गिल का प्रदर्शन

मौजूदा टी20 सीरीज में गिल ने क्रमशः नाबाद 37, 5 और 15 रन के स्‍कोर किए हैं। एकमात्र अच्‍छी कही जाने वाली पारी कैनबरा में आई थी, जहां उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ एक शानदार साझेदारी की, लेकिन ये मैच बारिश के चलते धुल गया।

सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, ऐसे में गुरुवार को होने वाला चौथा टी20 मैच भारत के लिए बढ़त बनाने का एक अहम मौका है। वहीं, गिल के लिए भी यह आत्मविश्वास हासिल करने और बड़ी पारी खेलने का एक अहम मौका हो सकता है।

ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक नंबर-1 बल्लेबाज, बॉलिंग में वरुण टॉप पर बरकरार, हार्दिक को नुकसान
क्रिकेट
Abhishek Sharma

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या चौथे टी20 में फेल होने पर कटेगा शुभमन गिल का पत्ता? गौतम गंभीर से लंबी बातचीत का वीडियो हुआ वायरल

क्रिकेट

खेल

