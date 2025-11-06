क्या चौथे टी20 में फेल होने पर कटेगा शुभमन गिल का पत्ता? गौतम गंभीर से लंबी बातचीत का वीडियो हुआ वायरल

Gautam Gambhir chat with Shubman Gill: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल का बल्ले से खराब प्रदर्शन सबसे ज्‍यादा चर्चा का विषय रहा है। टेस्ट और वनडे दोनों टीमों के युवा भारतीय कप्तान को खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी लय हासिल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन, स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली है। गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में चौथे टी20 मैच से पहले हेड कोच गौतम गंभीर को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान गिल के साथ लंबी बातचीत करते हुए देखा गया। जबकि पूरी टीम अपना अभ्यास कर रही थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर गिल की फॉर्म नहीं लौटी तो उन्‍हें इस फॉर्मेट से बाहर भी किया जा सकता है।