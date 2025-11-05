ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक नंबर-1 बल्लेबाज, बॉलिंग में वरुण टॉप पर बरकरार, हार्दिक को नुकसान

ICC Men’s T20 Rankings: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बुधवार को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी-20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। 925 रेटिंग पॉइंट के साथ अभिषेक शर्मा बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर, जबकि इंग्लैंड के फिल साल्ट और तिलक वर्मा क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, वहीं टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 8वें स्थान पर काबिज हैं।