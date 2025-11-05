Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक नंबर-1 बल्लेबाज, बॉलिंग में वरुण टॉप पर बरकरार, हार्दिक को नुकसान

ICC टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा जहां शीर्ष पर बरकरार हैं, वहीं तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव क्रमशः तीसरे और 8वें नंबर पर काबिज हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 05, 2025

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

ICC Men’s T20 Rankings: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बुधवार को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी-20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। 925 रेटिंग पॉइंट के साथ अभिषेक शर्मा बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर, जबकि इंग्लैंड के फिल साल्ट और तिलक वर्मा क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, वहीं टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 8वें स्थान पर काबिज हैं।

टी-20 बॉलिंग रैंकिंग

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टी-20 बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड दो पायदान के सुधार के साथ 10वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। वरुण चक्रवर्ती के बाद क्रमशः वेस्टइंडीज के अकील हुसैन और अफगानिस्तान के राशिद खान हैं। टी-20 गेंदबाजों की टॉप-10 रैंकिंग में कोई अन्य भारतीय खिलाड़ी नहीं है।

टी-20 ऑलराउंडर रैंकिंग

हार्दिक पंड्या दो स्थान फिसलकर टी-20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में चौथे नंबर पर हैं। वह टी-20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में टॉप-10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। वहीं, टी-20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पाकिस्तान के सैम अयूब टॉप पर काबिज हैं, जबकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा छह पायदान और वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज़ 6 स्थान के सुधार के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।

टी-20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भारत के अक्षर पटेल 4 स्थान लुढ़क 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि भारत के अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में 16वें नंबर पर बरकरार हैं। भारत के शिवम दुबे एक स्थान फिसलकर 22वें नंबर पर हैं।

ये भी पढ़ें

रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ी खबर, दोनों धुरंधर क्रिकेटर नहीं खेलेंगे यह सीरीज!
क्रिकेट
ROhit Sharma and Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

05 Nov 2025 09:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक नंबर-1 बल्लेबाज, बॉलिंग में वरुण टॉप पर बरकरार, हार्दिक को नुकसान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 में एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने ‘कैप्टन कूल’ को लेकर दिया यह अपडेट

MS Dhoni
क्रिकेट

IND VS SA Test Sereis: तीन मैच में इस धाकड़ बल्लेबाज ने ठोके 488 रन, फिर भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं मिली जगह

Karun Nair
क्रिकेट

जब किसी ने नहीं दिया भारत की महिला क्रिकेट टीम का साथ! तब मंदिरा बेदी ने उठाया था ये कदम, जानें पूरी कहानी

India Women's Cricket team
क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप जीता भारत, लेकिन पाकिस्तान को होगा फायदा, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने समझाई पूरी बात

Pakistan Women's Cricket Team
क्रिकेट

IND vs SA: फिर टूटी मोहम्मद शमी की उम्मीदें, अर्शदीप भी ड्रोप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे ये 15 खिलाड़ी

Mohammed Shami
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.