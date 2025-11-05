ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक नंबर-1 बल्लेबाज, बॉलिंग में वरुण टॉप पर बरकरार, हार्दिक को नुकसान

अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
ICC Men’s T20 Rankings: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बुधवार को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी-20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। 925 रेटिंग पॉइंट के साथ अभिषेक शर्मा बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर, जबकि इंग्लैंड के फिल साल्ट और तिलक वर्मा क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, वहीं टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 8वें स्थान पर काबिज हैं।
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टी-20 बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड दो पायदान के सुधार के साथ 10वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। वरुण चक्रवर्ती के बाद क्रमशः वेस्टइंडीज के अकील हुसैन और अफगानिस्तान के राशिद खान हैं। टी-20 गेंदबाजों की टॉप-10 रैंकिंग में कोई अन्य भारतीय खिलाड़ी नहीं है।
हार्दिक पंड्या दो स्थान फिसलकर टी-20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में चौथे नंबर पर हैं। वह टी-20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में टॉप-10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। वहीं, टी-20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पाकिस्तान के सैम अयूब टॉप पर काबिज हैं, जबकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा छह पायदान और वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज़ 6 स्थान के सुधार के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।
टी-20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भारत के अक्षर पटेल 4 स्थान लुढ़क 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि भारत के अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में 16वें नंबर पर बरकरार हैं। भारत के शिवम दुबे एक स्थान फिसलकर 22वें नंबर पर हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग