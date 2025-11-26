IND vs SA: टीम इंडिया की हार के बाद गौतम गंभीर ने बताई किससे है नफरत, कहा- मैं वही शख्स हूं…

Gautam Gambhir on IND vs SA Guwahati Test: बुधवार को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 408 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। टेस्ट इतिहास में यह टीम इंडिया की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन ऋषभ पंत की अगुवाई में खेल रही टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई। इस हार के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज भी 0-2 से गंवा दी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वॉइंट्स टेबल में भी टीम इंडिया को नुकसान हुआ है और वह पहली बार पाकिस्तान से नीचे खिसक गई है।