IND vs SA: टीम इंडिया की हार के बाद गौतम गंभीर ने बताई किससे है नफरत, कहा- मैं वही शख्स हूं…

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Gautam Gambhir on IND vs SA Guwahati Test: बुधवार को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 408 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। टेस्ट इतिहास में यह टीम इंडिया की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन ऋषभ पंत की अगुवाई में खेल रही टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई। इस हार के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज भी 0-2 से गंवा दी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वॉइंट्स टेबल में भी टीम इंडिया को नुकसान हुआ है और वह पहली बार पाकिस्तान से नीचे खिसक गई है।
इस सबका जिम्मेदार गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को माना जा रहा है। इस सीरीज में टीम इंडिया सिर्फ 4 टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के साथ उतरी, जिनमें से शुभमन गिल पहले टेस्ट के बीच ही सीरीज से बाहर हो गए। इस सीरीज में टीम इंडिया ने 4 बार बल्लेबाजी की और सिर्फ 1 बार 200 के आंकड़े को पार कर पाई। इस हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने मीडिया से बात की और बताया कि उन्हें किस शब्द से सबसे ज्यादा नफरत है।
जब गौतम गंभीर से टीम के प्रदर्शन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ट्रांजिशन शब्द से नफरत है। मैं यहां बहाने बनाने नहीं आया हूं। देखा जाए तो असली ट्रांजिशन यही है। युवा खिलाड़ी सीख रहे हैं। आपको उन्हें समय देने की जरूरत है।” उन्होंने अपनी कोचिंग में टीम इंडिया की उपलब्धियों को भी गिनवाया। गंभीर ने कहा, “मैं वही शख्स हूं जिसकी कोचिंग में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया और सीरीज ड्रॉ कराई, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया।”
बता दें कि गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर 27 रन से आगे खेलते हुए 140 रन पर ढेर हो गई। जिस पिच पर भारतीय स्पिनर्स विकेट के लिए तरसते रहे, वहीं अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने 37 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जबकि केशव महाराज को 2 सफलता मिली। इससे पहले टीम इंडिया कोलकाता टेस्ट में 30 रन से हार गई थी। टीम इंडिया उस मुकाबले में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 93 रन पर ढेर हो गई थी।
