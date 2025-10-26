परफॉर्म कर, वरना बाहर बिठा दूंगा… गौतम गंभीर ने सिडनी में इस भारतीय खिलाड़ी को दी थी ‘धमकी’

Gautam Gambhir stern warning to Harshit Rana: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 से पिछड़ चुकी पूरी भारतीय टीम पर यूं तो सिडनी में जीत का दबाव था। लेकिन, सबसे ज्यादा दबाव हर्षित राणा पर था। अर्शदीप सिंह की जगह राणा के चयन को लेकर बहस चल रही थी। उन्हें पिछले मैचों में भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्‍हें गौतम गंभीर का चहेता बताते हुए जमकर ट्रोल किया गया। अपने चयन को लेकर हर तरफ से सवालों उठने के बावजूद हर्षित को बस अपने मौके का इंतजार था। आखिरकार सिडनी में वह पल आ ही गया, जब उन्होंने चार विकेट हॉल का जश्न मनाया और चुपचाप टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में चले गए।