IND vs AUS: रोहित शर्मा ने जड़ा ऐसा शतक, पीछे रह गए कई दिग्गज, अब सचिन और पोंटिंग के क्लब में एंट्री

रोहित शर्मा ने 125 गेंद पर 3 छक्के और 13 चौके लगाते हुए नाबाद 121 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट का 33वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) 50वां शतक था। अपने इस शतक के साथ रोहित ने डेविड वॉर्नर को सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतकों के मामले में पीछे छोड़ दिया। वॉर्नर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 49 शतक लगाए हैं। 50वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाते ही रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में शामिल हो गए। रोहित से पहले सचिन और विराट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक (सभी फॉर्मेट मिलाकर) लगा चुके हैं।