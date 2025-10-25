Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने जड़ा ऐसा शतक, पीछे रह गए कई दिग्गज, अब सचिन और पोंटिंग के क्लब में एंट्री

Most International Century: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड सचिन के नाम है। सचिन ने टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक सहित कुल 100 शतक लगाए हैं। विराट ने कुल 82 शतक लगाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 25, 2025

Rohit Sharma

रोहित शर्मा का 50वां शतक (फोटो- IANS)

IND vs AUS ODI Series 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में शतक लगाया। अपनी इस शतकीय पारी की बदौलत रोहित सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और विराट कोहली (Virat Kohli) के क्लब में शामिल हुए और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ा।

50वां इटरनेशनल शतक

रोहित शर्मा ने 125 गेंद पर 3 छक्के और 13 चौके लगाते हुए नाबाद 121 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट का 33वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) 50वां शतक था। अपने इस शतक के साथ रोहित ने डेविड वॉर्नर को सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतकों के मामले में पीछे छोड़ दिया। वॉर्नर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 49 शतक लगाए हैं। 50वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाते ही रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में शामिल हो गए। रोहित से पहले सचिन और विराट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक (सभी फॉर्मेट मिलाकर) लगा चुके हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड सचिन के नाम है। सचिन ने टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक सहित कुल 100 शतक लगाए हैं। विराट ने कुल 82 शतक लगाए हैं। वह सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में 10वें स्थान पर हैं। रोहित ने वनडे में 33, टेस्ट में 12 और टी20 में 5 शतक सहित कुल 50 शतक लगाए हैं।

पोंटिंग के नाम 71 शतक

71 शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग तीसरे, 63 शतक के साथ श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा चौथे, 62 शतक के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस पांचवें, 58 शतक के साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट छठे, 55 शतक के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम आमला सातवें, 54 शतक के साथ श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने आठवें और 53 शतक के साथ वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा नौवें स्थान पर हैं।

