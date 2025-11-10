टीम इंडिया अभी तैयार नहीं… T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर गौतम गंभीर के बयान से खलबली

गौतम गंभीर ने कहा, भारत ने 8वें नंबर तक बल्लेबाजी को अधिक प्राथमिकता दी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि टीम के पास सात से आठ गेंदबाजी विकल्प हो। यह शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाजों को ही शामिल कर संभव है। जितने ज्यादा ऑलराउंडर होंगे, उतना अच्छा होगा। यह बात महत्वपूर्ण है। पहले भी हमने कई बार छह गेंदबाजी विकल्प के बारे में सोचा है। इस टी-20 टीम में हमारे पास सात या आठ गेंदबाजी विकल्प है, जो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान गौतम गंभीर ने विश्वास जताया कि वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी आगामी टी-20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।