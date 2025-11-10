Sunrisers Hyderabad Retention: IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद इन खिलाड़ियों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

सनराइजर्स हैदराबाद (File Photo Source- IANS)
Sunrisers Hyderabad Retention List for IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले मिनी ऑक्शन को लेकर फ्रेंचाइजी टीमों के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। लीग की सभी दस टीमें, किन खिलाड़ियों को रिटेन करना है और किन्हें रिलीज, इसको लेकर मंथन में जुट गई हैं। रिटेंशन लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। ऐसे में अगले सीजन के लिए सनराइजर्स भी एक अलग योजना के साथ मिनी ऑक्शन की टेबल पर आना चाहेगी। इसकी वजह यह है कि एक से बढ़कर एक आक्रामक खिलाड़ियों की उपस्थिति बावजूद पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का प्लेऑफ में पहुंचने में विफल रहना था। ऐसे में आइए, उन खिलाड़ियों पर डालते हैं नजर, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) रिटेन और रिलीज कर सकती है।
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) आईपीएल 2026 के लिए पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा को किसी भी सूरत में रिलीज नहीं करना चाहेगी। पैट कमिंस ने जहां इंटरनेशनल स्तर पर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है, वहीं उनका IPL का अनुभव भी फ्रेंचाइजी के लिए फायदेमंद होने वाला है। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। दोनों खिलाड़ी तेजी से रन जुटाने की काबिलियत रखते हैं। ये दोनों खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी सनराइजर्स अगले सीरीज के लिए बरकरार रखना चाहेगी। वहीं, चोट से उबरने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में अपनी काबिलियत दिखाई है और फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ जोड़े रखना चाहेगी। वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, SRH (सनराइजर्स हैदराबाद) ने ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन को भी अगले सीजन के लिए बनाए रखने का फैसला किया है।
सनराइजर्स हैदराबाद अगले आईपीएल सीजन के लिए राहुल चाहर को रिलीज कर सकती है। पिछले सीजन में फ्रेंचाइजी ने उन्हें 3.20 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। उसके बाद टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा नहीं जताया था। उनके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद अर्थव तायडे, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, स्मरण रविचंद्रन, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, वियान मुल्डर, हर्ष दुबे, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा को रिलीज कर सकती है।
