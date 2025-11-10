Sunrisers Hyderabad Retention: IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद इन खिलाड़ियों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) आईपीएल 2026 के लिए पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा को किसी भी सूरत में रिलीज नहीं करना चाहेगी। पैट कमिंस ने जहां इंटरनेशनल स्तर पर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है, वहीं उनका IPL का अनुभव भी फ्रेंचाइजी के लिए फायदेमंद होने वाला है। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। दोनों खिलाड़ी तेजी से रन जुटाने की काबिलियत रखते हैं। ये दोनों खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी सनराइजर्स अगले सीरीज के लिए बरकरार रखना चाहेगी। वहीं, चोट से उबरने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में अपनी काबिलियत दिखाई है और फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ जोड़े रखना चाहेगी। वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, SRH (सनराइजर्स हैदराबाद) ने ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन को भी अगले सीजन के लिए बनाए रखने का फैसला किया है।