Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Sunrisers Hyderabad Retention: IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद इन खिलाड़ियों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

IPL 2026, Sunrisers Hyderabad Retention: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसकी वजह रिटेंशन लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर होना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 10, 2025

Sunrisers Hyderabad

सनराइजर्स हैदराबाद (File Photo Source- IANS)

Sunrisers Hyderabad Retention List for IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले मिनी ऑक्शन को लेकर फ्रेंचाइजी टीमों के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। लीग की सभी दस टीमें, किन खिलाड़ियों को रिटेन करना है और किन्हें रिलीज, इसको लेकर मंथन में जुट गई हैं। रिटेंशन लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। ऐसे में अगले सीजन के लिए सनराइजर्स भी एक अलग योजना के साथ मिनी ऑक्शन की टेबल पर आना चाहेगी। इसकी वजह यह है कि एक से बढ़कर एक आक्रामक खिलाड़ियों की उपस्थिति बावजूद पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का प्लेऑफ में पहुंचने में विफल रहना था। ऐसे में आइए, उन खिलाड़ियों पर डालते हैं नजर, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) रिटेन और रिलीज कर सकती है।

ये हो सकते हैं रिटेन

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) आईपीएल 2026 के लिए पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा को किसी भी सूरत में रिलीज नहीं करना चाहेगी। पैट कमिंस ने जहां इंटरनेशनल स्तर पर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है, वहीं उनका IPL का अनुभव भी फ्रेंचाइजी के लिए फायदेमंद होने वाला है। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। दोनों खिलाड़ी तेजी से रन जुटाने की काबिलियत रखते हैं। ये दोनों खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी सनराइजर्स अगले सीरीज के लिए बरकरार रखना चाहेगी। वहीं, चोट से उबरने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में अपनी काबिलियत दिखाई है और फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ जोड़े रखना चाहेगी। वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, SRH (सनराइजर्स हैदराबाद) ने ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन को भी अगले सीजन के लिए बनाए रखने का फैसला किया है।

ये हो सकते हैं रिलीज

सनराइजर्स हैदराबाद अगले आईपीएल सीजन के लिए राहुल चाहर को रिलीज कर सकती है। पिछले सीजन में फ्रेंचाइजी ने उन्हें 3.20 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। उसके बाद टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा नहीं जताया था। उनके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद अर्थव तायडे, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, स्मरण रविचंद्रन, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, वियान मुल्डर, हर्ष दुबे, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा को रिलीज कर सकती है।

SRH के संभावित रिटेन खिलाड़ी

पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी।

SRH के संभावित रिलीज खिलाड़ी

राहुल चाहर, अर्थव तायडे, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, स्मरण रविचंद्रन, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, वियान मुल्डर, हर्ष दुबे, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा ।

IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम

पैट कमिंस (कप्तान), ईशान किशन, अर्थव तायडे, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, स्मरण रविचंद्रन, हेनरिक क्लासेन, ट्रैविस हेड, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, वियान मुल्डर, हर्ष दुबे, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद शमी, राहुल चाहर, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा।

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन CSK से जुड़ते हैं तो कौन होगा राजस्थान का कप्तान? मोहम्मद कैफ ने इस खिलाड़ी के समर्थन में दिया बयान
क्रिकेट
MS Dhoni and Sanju Samson

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Published on:

10 Nov 2025 06:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Sunrisers Hyderabad Retention: IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद इन खिलाड़ियों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC Rankings: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में भिड़ंत से पहले जानें किस नंबर पर है भारत और कौन है टॉप पर

Subman Gill and Temba bavuma
क्रिकेट

Ashes से पहले मिचेल स्टार्क ने दिखाया खतरनाक रूप! डाली ऐसी गेंद लंगड़ाने लगा बल्लेबाज

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में मिली हार से खुश नहीं हैं कोच गौतम गंभीर, यह बयान देते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली को लपेटा

Gautam Gambhir
क्रिकेट

रवींद्र जडेजा की इस हरकत से हैरान CSK फैंस, क्या सच में छोड़ रहे हैं टीम? दिये संकेत

क्रिकेट

प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा अब कौन करेगा टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाजी? वर्ल्ड कप के बाद बढ़ी टीम मैनेजमेंट की चिंता

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.