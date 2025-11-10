संजू सैमसन CSK से जुड़ते हैं तो कौन होगा राजस्थान का कप्तान? मोहम्मद कैफ ने इस खिलाड़ी के समर्थन में दिया बयान

IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम से कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के अलग होने पर मोहम्मद कैफ ने कहा, राहुल द्रविड़ का जाना राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हार और जीत तो होती रहती है। आप हर साल अच्छा नहीं खेल सकते। राहुल द्रविड़ की बात करें तो उन्होंने भारत को 2024 टी20 विश्व कप खिताब दिलाया और वनडे वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया था। उन्होंने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। समय के साथ उन्होंने खुद को निखारा है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग पुराने जमाने की है, इसलिए वह रोहित शर्मा के साथ काम कर पाए।