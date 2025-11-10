संजू सैमसन CSK से जुड़ते हैं तो कौन होगा राजस्थान का कप्तान? मोहम्मद कैफ ने इस खिलाड़ी के समर्थन में दिया बयान

संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी (Photo Credit - IANS)
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच संजू सैमसन (Sanju Samson) के ट्रेड को लेकर चल रही बातचीत के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) का बेहद अहम बयान सामने आया है। 44 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि संजू सैमसन को लेकर यदि बात बनती है तो सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को आगामी आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स टीम के नेतृत्व का मौका देना चाहिए।
यशस्वी जायसवाल की क्षमता का जिक्र करते हुए कैफ ने कहा कि स्टार सलामी बल्लेबाज के पास रियान पराग की तुलना में अधिक अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। कैफ का मानना कि यशस्वी जायसवाल दबाव को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। उनका नेतृत्व करना राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा रहेगा।
मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, रियान पराग (Riyan Parag) कुछ सालों से खेल रहे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे विचार से, उन्हें राजस्थान रॉयल्स का कप्तान होना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वह दुनिया भर में जहां भी जाते हैं, रन बनाते हैं।
हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यशस्वी जायसवाल की बदकिस्मती यह है कि वह भारत के लिए टी-20I और वनडे नहीं खेल पाए हैं। वह इसके लिए तैयार हैं, लेकिन निश्चित रूप से विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और शुभमन गिल (Shubman Gill) भी हैं। इसलिए उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर इस फॉर्मेट में खेलने के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। इंटरनेशनल लेवल पर दबाव में खेलने का यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के पास अधिक अनुभव है।
IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम से कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के अलग होने पर मोहम्मद कैफ ने कहा, राहुल द्रविड़ का जाना राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हार और जीत तो होती रहती है। आप हर साल अच्छा नहीं खेल सकते। राहुल द्रविड़ की बात करें तो उन्होंने भारत को 2024 टी20 विश्व कप खिताब दिलाया और वनडे वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया था। उन्होंने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। समय के साथ उन्होंने खुद को निखारा है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग पुराने जमाने की है, इसलिए वह रोहित शर्मा के साथ काम कर पाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग