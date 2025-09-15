पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला BCCI या सरकार नहीं… इस एक शख्स का था, नाम सुन चौंंक जाएंगे आप

No Shake Hands Controversy: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में कुछ क्षण ऐसे देखने को मिले, जब कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस और फिर मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। भले कप्‍तान सूर्या इस फैसले को बीसीसीआई या भारत सरकार का बताया है। लेकिन, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ-साफ बताया गया है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ एक ही शख्‍स था, जिसने मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों को कई हिदायते दी थीं। ये शख्‍स कोई और नहीं, बल्कि टीम इंडिया हेड कोच गौतम गंभीर थे।