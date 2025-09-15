Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला BCCI या सरकार नहीं… इस एक शख्स का था, नाम सुन चौंंक जाएंगे आप

No Shake Hands Controversy: भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के कुछ देर बार प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने को लेकर कहा था कि ये फैसला बीसीसीआई और भारत सरकार ने पहले ही ले लिया था, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये आइडिया एक शख्‍स का था।

भारत

lokesh verma

Sep 15, 2025

No Shake Hands Controversy
No Shake Hands Controversy: भारतीय प्‍लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया तो निराश होकर पवेलियन लौटे पाकिस्‍तानी खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

No Shake Hands Controversy: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में कुछ क्षण ऐसे देखने को मिले, जब कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस और फिर मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। भले कप्‍तान सूर्या इस फैसले को बीसीसीआई या भारत सरकार का बताया है। लेकिन, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ-साफ बताया गया है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ एक ही शख्‍स था, जिसने मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों को कई हिदायते दी थीं। ये शख्‍स कोई और नहीं, बल्कि टीम इंडिया हेड कोच गौतम गंभीर थे।

खिलाड़ियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की भी दी थी सलाह

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने की योजना बनाई थी। इसके साथ ही गंभीर ने खिलाड़ियों को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से बचने को कहा था। इसी के साथ मुख्य कोच ने खिलाड़ियों को सोशल मीडिया से दूरी बनाने और मीडिया में मैच के बारे में चल रही सभी चर्चाओं को नजरअंदाज करने की भी सलाह दी थी।

No shake hands India vs Pakistan

खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर 'देशद्रोही' तक कहा 

इसी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कुछ आलोचकों ने तो खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए 'देशद्रोही' तक कह दिया। दावा है कि बोर्ड और सरकार की ओर से अनुमति दिए गए मैच में उनकी भागीदारी को लेकर लगातार उठ रहे सवालों से खिलाड़ी बेचैन थे। इसलिए गौतम गंभीर ने मैच से पहले अपनी टीम को ड्रेसिंग रूम में एक उत्साहवर्धक बातचीत के लिए इकट्ठा किया।

पहलगाम में जो हुआ उसे मत भूलना- गंभीर

इस दौरान गंभीर ने टीम से कहा कि सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं, शोर-शराबे में पड़ना बंद करें। आपका काम भारत के लिए खेलना है। पहलगाम में जो हुआ, उसे मत भूलना। हाथ मत मिलाओ, उलझो मत। बस मैदान पर जाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और भारत के लिए जीतो। खिलाड़ियों ने गौतम गंभीर के सुझाव का पालन किया और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस से पहले और बाद में पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। इस जीत को पहलगाम हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को समर्पित किया गया।

भारतीय ड्रेसिंग भी पहुंचे पाकिस्‍तानी कोच और कप्‍तान

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा और उनके मुख्य कोच माइक हेसन मैच के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी पहुंचे। जहां कोई भी भारतीय खिलाड़ी उनका अभिवादन करने के लिए आगे नहीं आया।

एशिया कप 2025

15 Sept 2025 02:13 pm

