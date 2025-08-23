CPL 2025: इमरान ताहिर के पंजे में फंसी एंटीगुआ, अमेजन वॉरियर्स ने 83 रनों से रौंदा

GAW vs ABF Highlights: कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) का नौवां मुकाबला सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में गुयाना अमेजन वॉरियर्स और एंटीगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस के बीच खेला गया। अमेजन वॉरियर्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए शाई होप और शिमरोन हेटमायर के अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 211 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में एंटीगुआ की टीम 15.2 ओवर में महज 128 रन पर ढेर हो गई। इस तरह वॉरियर्स ने 83 रन से बड़ी जीत दर्ज की। वॉरियर्स के लिए इमरान ताहिर ने पांच विकेट हॉल करते हुए प्‍लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता।