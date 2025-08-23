CPL 2025: इमरान ताहिर के पंजे में फंसी एंटीगुआ, अमेजन वॉरियर्स ने 83 रनों से रौंदा

GAW vs ABF Highlights: कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) का नौवां मुकाबला सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में गुयाना अमेजन वॉरियर्स और एंटीगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस के बीच खेला गया। अमेजन वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शाई होप और शिमरोन हेटमायर के अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 211 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में एंटीगुआ की टीम 15.2 ओवर में महज 128 रन पर ढेर हो गई। इस तरह वॉरियर्स ने 83 रन से बड़ी जीत दर्ज की। वॉरियर्स के लिए इमरान ताहिर ने पांच विकेट हॉल करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता।
अमेजन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप और शिमरोन हेटमायर के तूफानी अर्धशतकों की मदद से टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 211 रन बनाए। शाई होप ने 54 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके लगाते हुए 82 और हेटमायर ने 26 गेंद पर 5 छक्के और 5 चौके लगाते हुए नाबाद 65 रन बनाए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 44 गेंद पर 106 रन की साझेदारी की। रोमारियो शेफर्ड ने भी 8 गेंद पर नाबाद 22 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 2 चौके लगाए।
एंटीगुआ के लिए शमार स्प्रिंगर सबसे महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में बिना किसी विकेट के 61 रन लुटाए। कप्तान इमाद वसीम ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1, जेडन सिल्स ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1, और ओबेड मैककॉय ने 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिए।
212 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी एंटिगुआ अमेजन वॉरियर्स के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई। एंटीगुआ 15.2 ओवर में महज 128 रन पर सिमट गई। करिमा गोरे ने 14 गेंद पर सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। वहीं, बेवोन जैकब्स ने 25 गेंद पर 26 रन बनाए। फेबियन एलेन ने 22 रन बनाए। इन तीनों के अलावा टीम का अन्य कोई भी बल्लेबाज अमेजन वॉरियर्स के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सका।
अमेजन वॉरियर्स की तरफ से कप्तान इमरान ताहिर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। बढ़ती उम्र के साथ हर दिन बेहतरीन होते जा रहे इस दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज ने 4 ओवर में 1 मेडन फेंकते हुए सिर्फ 21 रन देकर 5 विकेट लिए। रोमारियो शेफर्ड ने 2, ड्वेन प्रिटोरियस ने 2 विकेट लिए। गुडाकेश मोती को 1 विकेट मिला।