AUS vs SA 2nd T20i: ग्लेन मैक्सवेल के पास आज टी20 इंटरनेशनल में दो बड़े रिकॉर्ड बनाने का मौका

मैक्सवेल ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 145 छक्के लगाए हैं। अगर अगले 2 मैचों में वे पांच छक्के लगाने में कामयाब रहे तो वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अंतरराष्ट्रीय टी20 में 150 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में मैक्सवेल सिर्फ 1 रन बना सके थे। ग्लेन मैक्सवेल का टी20 करियर बेहतरीन रहा है, और वह इस फॉर्मेट में दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के माध्यम से कभी भी वह मैच को ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं।