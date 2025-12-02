Glenn Maxwell ने अचानक किया IPL से संन्यास लेने का ऐलान, भारतीय फैंस के लिए लिखा ये भावुक संदेश

Glenn Maxwell retire from IPL: ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मंगलवार को अचानक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्‍यास लेने की घोषणा की है। मैक्‍सवेल ने कन्फर्म किया कि उन्होंने आईपीएल 2026 (IPL 2026) के प्लेयर ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। 2019 के बाद ये पहली बार है, जब मैक्सवेल आईपीएल नहीं खेलेंगे। 37 वर्षीय मैक्सवेल ने अपने इंस्‍टा अकाउंट पेज पर एक बयान जारी करके यह घोषणा की।