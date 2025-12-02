Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Glenn Maxwell ने अचानक किया IPL से संन्यास लेने का ऐलान, भारतीय फैंस के लिए लिखा ये भावुक संदेश

Glenn Maxwell retire from IPL: ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍टार ऑलराउंडर ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने अचानक आईपीएल को अ‍लविदा कहकर सभी फैंस को चौंका दिया है। उन्‍होंने संन्‍यास के बाद कहा कि भारत की यादें, चैलेंज और एनर्जी हमेशा मेरे साथ रहेंगी।

Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 02, 2025

Glenn Maxwell retire from IPL

ऑस्‍ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्‍लेन मैक्‍सवेल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

Glenn Maxwell retire from IPL: ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मंगलवार को अचानक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्‍यास लेने की घोषणा की है। मैक्‍सवेल ने कन्फर्म किया कि उन्होंने आईपीएल 2026 (IPL 2026) के प्लेयर ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। 2019 के बाद ये पहली बार है, जब मैक्सवेल आईपीएल नहीं खेलेंगे। 37 वर्षीय मैक्सवेल ने अपने इंस्‍टा अकाउंट पेज पर एक बयान जारी करके यह घोषणा की।

'कई यादगार सीजन के बाद मैंने...'

उन्होंने कहा कि आईपीएल में कई यादगार सीजन के बाद मैंने इस साल अपना नाम ऑक्शन में नहीं डालने का फैसला किया है। यह एक बड़ा फैसला है और इस लीग ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।

'भारत की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी'

उन्‍होंने लिखा कि इस खेल ने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर बनाने में मदद की है। मैं लकी रहा हूं कि मुझे वर्ल्ड क्लास टीममेट्स के साथ खेलने, शानदार फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट करने और ऐसे फैंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला जिनका पैशन बेमिसाल है। भारत की यादें, चैलेंज और एनर्जी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। इतने सालों में आपके सभी सपोर्ट के लिए धन्यवाद, उम्मीद है जल्द ही मिलेंगे।

मैक्‍सवेल का आईपीएल करियर

बता दें कि ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने 2012 में आईपीएल डेब्‍यू किया था। तब से लेकर उन्‍होंने कुल 141 मैच की 135 पारियों में 23.89 के औसत और 155.77 के शानदार स्‍ट्राइक रेट के साथ कुल 2819 रन बनाए। इस दौरान उनकी सर्वश्रेष्‍ठ पारी 95 रनों की रही। उन्‍होंने अपने आईपीएल करियर में 237 चौकों और 161 छक्‍कों के साथ 18 अर्धशतक लगाए।

वहीं, गेंदबाजी की बात करें तो बल्‍ले की तरह गेंद से भी उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उन्‍होंने 141 मैचों की 85 पारियों में महज 8.3 की इकॉनमी और 34.46 के औसत से 41 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन 2/15 रहा।

IPL Update

