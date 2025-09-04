सिर्फ 100 रुपए में वर्ल्डकप का मैच देखें, आईसीसी ने की घोषणा, जानें कब तक मिलेगा फायदा

आपको बता दें कि वर्ल्डकप 2025 के ग्रुप स्टेज मैचों के टिकट 4 दिन के लिए प्री-सेल विंडो के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जो आज शाम 7 बजे से शुरू हो चुका है। फैंस Google Pay के माध्यम से Tickets.cricketworldcup.com पर जाकर अपने टिकट बुक कर सकते हैं। भारत में पहले चरण के मुकाबलों के लिए टिकट की कीमत मात्र 100 रुपए रखी गई है। गूगल पे की प्री-सेल विंडो पिछले सप्ताह आईसीसी की गूगल के साथ महिलाओं के लिए ऐतिहासिक वैश्विक साझेदारी की घोषणा के बाद शुरू हुई है।