Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

सिर्फ 100 रुपए में वर्ल्डकप का मैच देखें, आईसीसी ने की घोषणा, जानें कब तक मिलेगा फायदा

आईसीसी ने गुरुवार को वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। इस दौरान ऐसी घोषणा हुई है, जिसे जानकर फैंस खुश हो जाएंगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 04, 2025

Ticket Sale Live For World Cup 2025
वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू (फोटो- ICC)

ODI Match Ticket Price: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के मैच टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। फैंस अब भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले इस आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के मैच सिर्फ 100 रुपए में देख सकते हैं। आईसीसी ने इतिहास फैसला लेते हुए सबसे कम कीमत तय की है। अब फैंस आईसीसी के इस इवेंट के लिए सबसे किफायती रेट पर अपने टिकट बुक कर सकते हैं।

Google Pay यूजर्स के लिए स्पेशल विंडो

आपको बता दें कि वर्ल्डकप 2025 के ग्रुप स्टेज मैचों के टिकट 4 दिन के लिए प्री-सेल विंडो के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जो आज शाम 7 बजे से शुरू हो चुका है। फैंस Google Pay के माध्यम से Tickets.cricketworldcup.com पर जाकर अपने टिकट बुक कर सकते हैं। भारत में पहले चरण के मुकाबलों के लिए टिकट की कीमत मात्र 100 रुपए रखी गई है। गूगल पे की प्री-सेल विंडो पिछले सप्ताह आईसीसी की गूगल के साथ महिलाओं के लिए ऐतिहासिक वैश्विक साझेदारी की घोषणा के बाद शुरू हुई है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: UAE ने किया एशिया कप की टीम का ऐलान, भारत से होगा पहला मुकाबला
क्रिकेट
UAE Full Squad for Asia Cup IND vs UAE T20 Match

गूगल पे ग्राहकों के लिए विशेष टिकट बिक्री विंडो के बाद दूसरा चरण 9 सितंबर को रात 8 बजे से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। पहले मुकाबले में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के बाद मुकाबला शुरू होगा। उद्घाटन समारोह श्रेया घोषाल प्रस्तुती देंगी।

वर्ल्डकप 2025 का फॉर्मेट

इस टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। 30 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आठों टीमें एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेंगी और टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। 29 और 30 अक्टूबर को अंतिम 4 के मुकाबले खेले जाएंगे। 2 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

04 Sept 2025 08:18 pm

Published on:

04 Sept 2025 07:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सिर्फ 100 रुपए में वर्ल्डकप का मैच देखें, आईसीसी ने की घोषणा, जानें कब तक मिलेगा फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट