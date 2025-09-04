सिर्फ 100 रुपए में वर्ल्डकप का मैच देखें, आईसीसी ने की घोषणा, जानें कब तक मिलेगा फायदा

ODI Match Ticket Price: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के मैच टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। फैंस अब भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले इस आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के मैच सिर्फ 100 रुपए में देख सकते हैं। आईसीसी ने इतिहास फैसला लेते हुए सबसे कम कीमत तय की है। अब फैंस आईसीसी के इस इवेंट के लिए सबसे किफायती रेट पर अपने टिकट बुक कर सकते हैं।
आपको बता दें कि वर्ल्डकप 2025 के ग्रुप स्टेज मैचों के टिकट 4 दिन के लिए प्री-सेल विंडो के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जो आज शाम 7 बजे से शुरू हो चुका है। फैंस Google Pay के माध्यम से Tickets.cricketworldcup.com पर जाकर अपने टिकट बुक कर सकते हैं। भारत में पहले चरण के मुकाबलों के लिए टिकट की कीमत मात्र 100 रुपए रखी गई है। गूगल पे की प्री-सेल विंडो पिछले सप्ताह आईसीसी की गूगल के साथ महिलाओं के लिए ऐतिहासिक वैश्विक साझेदारी की घोषणा के बाद शुरू हुई है।
गूगल पे ग्राहकों के लिए विशेष टिकट बिक्री विंडो के बाद दूसरा चरण 9 सितंबर को रात 8 बजे से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। पहले मुकाबले में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के बाद मुकाबला शुरू होगा। उद्घाटन समारोह श्रेया घोषाल प्रस्तुती देंगी।
इस टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। 30 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आठों टीमें एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेंगी और टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। 29 और 30 अक्टूबर को अंतिम 4 के मुकाबले खेले जाएंगे। 2 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा।