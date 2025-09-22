IND vs PAK: गनशॉट सेलिब्रेशन वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज ने टीम इंडिया को दी चुनौती, कहा- फाइनल में…

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा फरहान से एक रिपोर्टर ने पूछा, "एशिया कप 2025 में टीम इंडिया से पाकिस्तान की टीम दो बार हार चुकी है और अब पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि दोनों टीमें फिर फाइनल में पहुंचे, इसके लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है?" इसके जवाब में फरहान ने कहा कि टीम की तैयारी अच्छी चल रही है। टीम इंडिया के खिलाफ भी बराबरी का मुकाबला था और आखिरी ओवर तक हम लड़े। फरहान ने ये भी कहा कि पाकिस्तानी की टीम फाइनल में भारत से खेलेगी, इसके लिए सभी अच्छी तैयारी चल रही है।