IND vs PAK: गनशॉट सेलिब्रेशन वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज ने टीम इंडिया को दी चुनौती, कहा- फाइनल में…

Asia Cup 2025, IND vs PAK: क्या एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीसरी बार आमने सामने होगी? क्या फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा? क्या फिर से देखने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला? ये वो सवाल हैं, जो दुनिया के हर कोने में बैठे क्रिकेट फैन के मन चल रहा होगा। रविवार को टीम इंडिया से मिली हार के बाद पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान भी फाइनल खेलना चाहते हैं और उन्होंने तो टीम इंडिया से भिड़ने की चुनौती भी दे दी है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा फरहान से एक रिपोर्टर ने पूछा, "एशिया कप 2025 में टीम इंडिया से पाकिस्तान की टीम दो बार हार चुकी है और अब पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि दोनों टीमें फिर फाइनल में पहुंचे, इसके लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है?" इसके जवाब में फरहान ने कहा कि टीम की तैयारी अच्छी चल रही है। टीम इंडिया के खिलाफ भी बराबरी का मुकाबला था और आखिरी ओवर तक हम लड़े। फरहान ने ये भी कहा कि पाकिस्तानी की टीम फाइनल में भारत से खेलेगी, इसके लिए सभी अच्छी तैयारी चल रही है।
अब सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आगे की राह मुश्किल हो चुकी है। सुपर 4 में उन्हें श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ खेलना है। 23 सितंबर को पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से भिड़ेगी तो 25 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश की टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। दोनों टीमों के फाइनल की राह आसान है। हालांकि अभी से किसी भी टीम के फाइनल में पहुंचने की भविष्यवाणी करना जल्दीबाजी होगी। हालांकि जिस लय से भारतीय टीम गुजर रही है, उनका फाइनल में खेलना लगभग तय माना जा रहा है।
हालांकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में से कोई भी टीम अंतिम चुनौती के लिए क्वालीफाई कर सकती है। बांग्लादेश को पहले खिताब का इंतजार है तो, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कई बार ट्रॉफी जीत चुकी हैं। एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसने 8 बार खिताब अपने नाम किया है।