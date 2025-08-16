Patrika LogoSwitch to English

CPL 2025: बेन मैक्डॉरमोट और शाई होप ने की चौके-छक्कों की बारिश, गुयाना ने सेंट किट्स को 5 विकेट से रौंदा

CPL 2025 में सेंट किट्स के खिलाफ बेन मैक्डॉरमोट ने 39 गेंद पर 75 ओर शाई होप ने 39 गेंद पर नाबाद 56 रनों की पारी खेलते हुए गुयाना को 16 गेंद शेष रहते शानदार जीत दिलाई है।

भारत

lokesh verma

Aug 16, 2025

CPL 2025
CPL 2025: कैरेबियाई बल्‍लेबाज शाई होप शॉट खेलते हुए। (फोटो सोर्स: IANS)

CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा मैच गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट किट्स के बीच खेला गया। इस मैच में बेन मैक्डॉरमोट ने 39 गेंद पर 75 ओर शाई होप ने 39 गेंद पर नाबाद 56 रनों की पारी में 15 चौके और 6 छक्के जड़े और गुयाना को 5 विकेट से जीत दिलाई। सेंट किट्स ने जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे गुयाना ने 17.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।

आंद्रे फ्लेचर ने खेली 41 गेंद पर 60 रन की पारी 

गुयाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट किट्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। सेंट किट्स के लिए विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर ने 41 गेंद पर 60 रन की जोरदार पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका।

प्रिटोरियस ने झटके तीन विकेट

प्रिटोरियस ने गुयाना के लिए 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट लिए। शमार जोसेफ किफायती रहे। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। रोमारियो शेफर्ड ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1, कप्तान इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 और गुडाकेश मोती ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिए।

बेन मैक्डॉरमोट और शाई होप ने जिताया मैच

154 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए सलामी बल्लेबाज बेन मैक्डॉरमोट ने 39 गेंद पर 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 75 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी ने टीम के लिए जीत के रास्ते आसान कर दिए। इसके बाद शाई होप ने 39 गेंद पर 56 रन की नाबाद पारी खेल टीम को 17.2 ओवर में 154 तक पहुंचा कर जीत दिला दी।

गुयाना ने 5 विकेट पर 154 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया। सेंट किट्स के लिए फजलहक फारूखी, नसीम शाह और वकार सलामखिल ने 1-1 विकेट लिए, जबकि अब्बास अफरीदी ने 2 विकेट लिए।

