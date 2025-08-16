CPL 2025: बेन मैक्डॉरमोट और शाई होप ने की चौके-छक्कों की बारिश, गुयाना ने सेंट किट्स को 5 विकेट से रौंदा

CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा मैच गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट किट्स के बीच खेला गया। इस मैच में बेन मैक्डॉरमोट ने 39 गेंद पर 75 ओर शाई होप ने 39 गेंद पर नाबाद 56 रनों की पारी में 15 चौके और 6 छक्के जड़े और गुयाना को 5 विकेट से जीत दिलाई। सेंट किट्स ने जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे गुयाना ने 17.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।