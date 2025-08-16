रोहित-विराट नहीं… इस खिलाड़ी की वजह से कमेंट्री पैनल से बाहर हुए थे इरफान पठान, खुद खोला ये राज

पठान ने ये भी खुलासा किया कि कैसे वीवीएस लक्ष्मण ने उनके आग्रह पर हार्दिक को एसआरएच के लिए न चुनने का पछतावा किया था। उन्‍होंने कहा कि वीवीएस लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स पर स्वीकार किया कि 2012 में मेरी बात न सुनने और हार्दिक को न चुनने में उनकी गलती थी। अगर उन्होंने तब उन्हें चुना होता तो हार्दिक हैदराबाद के लिए खेलते। एक समय ऐसा भी था जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद मुंबई इंडियंस के समर्थकों ने पंड्या को बुरा-भला कहा था। तब भी मैंने कहा था कि खिलाड़ी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहिए।