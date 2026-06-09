Hardik Pandya ने पास किया फिटनेस टेस्ट, खेलेंगे ODI मैच, Rohit Sharma को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

32 साल के हार्दिक पंड्या IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलते समय पीठ के दर्द (Back Spasms) से परेशान थे, जिसकी वजह से वह कई मैच नहीं खेल पाए थे। विदेश में छुट्टियां मनाने के बाद वह 2 जून को बेंगलुरु पहुंचे। पिछले 5 दिनों में उन्होंने वहां कड़ा अभ्यास किया और मैच जैसी परिस्थितियों में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी भी की। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कोई दर्द नहीं है और वह पूरी तरह फिट हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच रविवार, 14 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (HPCA Stadium, Dharamshala) में खेला जाएगा।