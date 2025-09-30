ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते ये मैच विनर खिलाड़ी हुआ बाहर

Hardik Pandya Ruled Out: एशिया कप 2025 के बाद अब भारत 2 अक्‍टूबर से वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दो टेस्‍ट मैचों की घरेलू सीरीज खेलेगा। इसके बाद टीम इंडिया का 19 अक्‍टूबर से ऑस्‍ट्रेलिया का दौरा होगा। लेकिन, इससे पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को क्वाड्रिसेप्स में चोट की खबर है। रिपोर्ट की मानें तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्‍सा नहीं लेंगे। ज्ञात हो कि हार्दिक पंड्या ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में सिर्फ एक ही ओवर फेंका था और मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद उन्‍हें चोट के चलते पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल मैच से भी बाहर कर दिया गया था।