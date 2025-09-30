ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते ये मैच विनर खिलाड़ी हुआ बाहर

भारतीय टीम। (Photo Source: IANS)
Hardik Pandya Ruled Out: एशिया कप 2025 के बाद अब भारत 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज खेलेगा। इसके बाद टीम इंडिया का 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा। लेकिन, इससे पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को क्वाड्रिसेप्स में चोट की खबर है। रिपोर्ट की मानें तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। ज्ञात हो कि हार्दिक पंड्या ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में सिर्फ एक ही ओवर फेंका था और मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद उन्हें चोट के चलते पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल मैच से भी बाहर कर दिया गया था।
दरअसल, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हार्दिक को बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबरने में अभी चार हफ्ते से ज्यादा समय लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में तो नहीं खेल पाएंगे। हालांकि उनके टी20 सीरीज खेलने की संभावना है। बशर्ते वह समय पर ठीक हो जाएं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने अब तक हार्दिक पर अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट आने के बाद उनकी स्थिति पर स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।
बता दें कि 94 ODI खेल चुके हार्दिक पंड्या 50 ओवर के फॉर्मेट में अग्रणी भारतीय तेज गेंदबाज हैं। सीमित ओवरों के फॉर्मेट में उनके नाम 1904 रन और 91 विकेट दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से उनकी अनुपस्थिति का मतलब है कि भारत को अब उनके जैसे ही विकल्प की तलाश करनी होगी। उनकी अनुपस्थिति में नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडर अच्छा विकल्प हो सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ 19 अक्टूबर से शुरू होगी और 25 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस सीरीज़ के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पांच मैचों की टी20 सीरीज़ होगी।
