Hardik Pandya को Rajasthan Royals से मिला KKR से भी बड़ा ऑफर, Mumbai Indians से कैश डील के लिए भी तैयार

Hardik Pandya Trade Deal IPL 2027: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आईपीएल 2027 में केकेआर के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, वह टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं। आईपीएल 2026 के बाद हार्दिक पंड्या ने कुछ ऐसे संकेत दिए थे, जिससे लगने लगा था कि उन्होंने मुंबई इंडियंस छोड़ने का मन बना लिया है। इसके बाद रिपोर्ट्स आने लगी थीं कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक ट्रेड हो सकता है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स से यशस्वी जायसवाल मुंबई इंडियंस जाएंगे और मुंबई इंडियंस से हार्दिक पंड्या राजस्थान रॉयल्स में शामिल होंगे।