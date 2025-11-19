हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बैठना पड़ सकता है बाहर, सामने आई वजह

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह (Photo Credit - IANS)
Hardik Pandya and Jasprit Bumrah miss ODI series against South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले भारतीय थिंक टैंक हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की टीम में उपलब्धता को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप होना है, जिसे देखते हुए भारतीय टीम हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में इंजरी से उबर रहे हार्दिक पंड्या और वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर बैठना सकता है।
30 वर्षीय खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को सितंबर में दुबई में एशिया कप टी20 के दौरान चोट लगी थी। इसके बाद वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में नहीं खेल पाए थे। क्रिकेट मैदान पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए उनके पुनर्वास का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया गया है।
रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हार्दिक पंड्या क्वाड्रिसेप्स इंजरी से उबर रहे हैं। वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी आरटीपी (रिटर्न टू प्ले) रूटीन पूरा कर रहे हैं। क्वाड्रिसेप्स इंजरी से उबरने के बाद उन्हें वर्कलोड बढ़ाना होगा। उनका सीधे 50 ओवर फॉर्मेट में खेलना जोखिम भरा होगा।
आगामी टी-20 वर्ल्ड कप तक बीसीसीआई की मेडिकल टीम और हार्दिक सिर्फ टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करेंगे। हालाकि हार्दिक पंड्या दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलेंगे और अपनी फिटनेस साबित करेंगे।
मुख्य तेज गेंदबाजों के वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। वजह साफ है कि अगले साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का कोई खास महत्व नहीं है।
