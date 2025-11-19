हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बैठना पड़ सकता है बाहर, सामने आई वजह

Hardik Pandya and Jasprit Bumrah miss ODI series against South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले भारतीय थिंक टैंक हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की टीम में उपलब्धता को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप होना है, जिसे देखते हुए भारतीय टीम हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में इंजरी से उबर रहे हार्दिक पंड्या और वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर बैठना सकता है।