IND vs PAK: पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा विलेन बना यह दिग्गज खिलाड़ी, इन गलतियों की वजह से हारा जीता हुआ मैच

तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई की। उन्होंने ने 3.4 ओवर में 13.60 की खराब इकॉनमी से 50 रन लुटाये और एक भी विकेट नहीं लिया। रऊफ ने अपने ज़्यादातर ओवर डेथ में फेंके।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 29, 2025

Haris Rauf

पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस राऊफ (फोटो सोर्स: IANS)

Haris Rauf, India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 के फ़ाइनल मुक़ाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा 9वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुक़ाबले में एक समय जब पाकिस्तान जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन फिर अनुभवी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की खराब गेंदबाजी ने उनके मुंह से जीत छीन ली।

रऊफ की भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई की। उन्होंने ने 3.4 ओवर में 13.60 की खराब इकॉनमी से 50 रन लुटाये और एक भी विकेट नहीं लिया। रऊफ ने अपने ज़्यादातर ओवर डेथ में फेंके। उन्होंने अपना पहला स्पेल पारी के 8वें ओवर में फेंका। यह ओवर शानदार रहा और उन्होंने मात्र 7 रन दिये। लेकिन जब वे 15वें ओवर में वापस गेंदबाजी के लिए आए, तो उनकी जमकर कुटाई हुई।

भारत ने 36 गेंद पर 64 रनों की जरूरत थी। तभी शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने रऊफ को इस ओवर में 22 रन जड़े और प्रेशर लगभग खत्म कर दिया। इतना ही नहीं इसके बाद 19वें ओवर में 13 और आखिरी ओवर की मात्र चार गेंद पर 13 रन लुटाकर रऊफ पाकिस्तान की हार के विलेन बन गए।

एशिया कप फ़ाइनल में हारिस रऊफ का स्पेल

13 रन - आखिरी ओवर
13 रन - 19वां ओवर
17 रन - 15वां ओवर
7 रन - 8वां ओवर

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने पांच विकेट खोकर 19.4 ओवर में इसे हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम इंडिया को 20 के स्कोर पर ही 3 झटके लग गए थे। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने एक छोर संभाला और संजू के साथ शानदार बल्लेबाजी की। संजू के आउट होने के बाद तिलक ने शिवम दुबे के साथ अच्छी पारी खेली। अंत में रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट मारते बहुए टीम को जीत दिला दी। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर 69 रनों की पारी खेली।

एशिया कप 2025

29 Sept 2025 07:30 am

