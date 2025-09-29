IND vs PAK: पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा विलेन बना यह दिग्गज खिलाड़ी, इन गलतियों की वजह से हारा जीता हुआ मैच

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने पांच विकेट खोकर 19.4 ओवर में इसे हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम इंडिया को 20 के स्कोर पर ही 3 झटके लग गए थे। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने एक छोर संभाला और संजू के साथ शानदार बल्लेबाजी की। संजू के आउट होने के बाद तिलक ने शिवम दुबे के साथ अच्छी पारी खेली। अंत में रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट मारते बहुए टीम को जीत दिला दी। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर 69 रनों की पारी खेली।