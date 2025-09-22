Patrika LogoSwitch to English

Video: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हारिस रऊफ ने उड़ाया मजाक, सरेआम कर दी घटिया हरकत

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बार फिर आमने सामने हुईं और कहानी पहले जैसी ही रही। टीम इंडिया ने पड़ोसियों को बुरी तरह धो डाला।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 22, 2025

Haris Rauf in asia cup 2025 india vs pakistan
एशिया कप 2025 में हारिस रऊफ के जश्न पर विवाद (फोटो- IANS)

एशिया कप 2025 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सूर्यकुमार यादव से पाकिस्तान के साथ राइवलरी पर सवाल पूछा गया तो टीम इंडिया के कप्तान ने रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी। सूर्य ने कहा कि पता नहीं आप किस राइवलरी की बात कर रहे हैं। अगर दो टीमों के बीच 15 मैच खेले गए हैं और आंकड़ा 7-8 का है तो उसे राइवलरी कहते हैं। यहां 10 में से 1-2 मैच जीतने को राइवलरी नहीं कहते हैं।

आज तक 3 बार जीत पाई पाक

ये बात वर्ल्ड क्रिकेट को पता है और समय में भी आती है लेकिन पाक क्रिकेटर्स नहीं समझते। यहां तक पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि उनके क्रिकेटर्स कितने पानी में हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 2022 में पाक को पीटने के बाद भारतीय टीम अब तक उनके खिलाफ अजेय है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 15 टी20 में से पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच जीत पाई है। पाक प्लेयर्स परफॉर्मेंस तो नहीं दे पा रहे हैं लेकिन मैदान ऐसा हरकते जरूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह चर्चा में बने रहें।

मैदान पर गनशॉट सेलिब्रेशन के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उगला जहर, जश्न के तरीके पर उठे सवाल तो कह दी ये बात
क्रिकेट
IND vs PAK

21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 में फिर सा आमने सामने हुईं और फिर मैच के बाद ड्रामा हुआ। 2022 में खेले गए टी20 वर्ल्डकप के मैच में मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर विराट कोहली से छक्का खाने के बाद डिप्रेशन में जाने वाले हारिस रऊफ ने ऐसी हरकत कर दी, जिसने भारतीयों का खून खौला दिया। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने मैदान को जंग का मैदान बना दिया। जब रऊफ बाऊंड्री लाइन पर फील्डिंग के लिए गए तो भारतीय फैंस 'कोहली-कोहली' के नारे लगाने लगे। जिसका जवाब उन्होंने '6-0' और 'फाइटर जेट गिराने' वाले मजाक से दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तोजी से वायरल हो रही है और उतनी से रऊफ को आलोचना झेलनी पड़ रही है।

रऊफ ने हाथों से '6-0' दिखाया, जो पाकिस्तान का दावा था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान छह भारतीय फाइटर जेट्स (जिनमें दो राफेल शामिल) गिराए गए। इसके बाद रऊफ ने हाथ हिलाकर राफेल गिरने का मजाक उड़ाया, जैसे मिसाइल मार गिराने का सिमुलेशन। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।

एशिया कप 2025

Cricket News

Video: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हारिस रऊफ ने उड़ाया मजाक, सरेआम कर दी घटिया हरकत

