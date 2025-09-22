Video: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हारिस रऊफ ने उड़ाया मजाक, सरेआम कर दी घटिया हरकत

21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 में फिर सा आमने सामने हुईं और फिर मैच के बाद ड्रामा हुआ। 2022 में खेले गए टी20 वर्ल्डकप के मैच में मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर विराट कोहली से छक्का खाने के बाद डिप्रेशन में जाने वाले हारिस रऊफ ने ऐसी हरकत कर दी, जिसने भारतीयों का खून खौला दिया। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने मैदान को जंग का मैदान बना दिया। जब रऊफ बाऊंड्री लाइन पर फील्डिंग के लिए गए तो भारतीय फैंस 'कोहली-कोहली' के नारे लगाने लगे। जिसका जवाब उन्होंने '6-0' और 'फाइटर जेट गिराने' वाले मजाक से दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तोजी से वायरल हो रही है और उतनी से रऊफ को आलोचना झेलनी पड़ रही है।