एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने दी ये चेतावनी, सुनकर खौल उठेगा हर भारतीय खून

Haris Rauf warns India: भारत और पाकिस्‍तान के बीच सियासी तनाव के चलते एशिया कप 2025 का आयोजन न्‍यूट्रल कंट्री यानी यूएई में किया जाना है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्‍तान एक ही ग्रुप में हैं और चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच पहली भिड़ंत 14 सितंबर को होगी। इसके बाद अगर दोनों टीमें सुपर-4 में जगह बनाने में सफल रहती हैं तो फिर दूसरा मुकाबला भी होगा। लेकिन, ग्रुप चरण के मुकाबले से पहले पाकिस्‍तान के तेज गेंदबाज हारिस राऊफ ने भारत को चेतावनी देकर माहौल को गर्माने की शुरुआत कर दी है। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।