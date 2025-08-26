एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने दी ये चेतावनी, सुनकर खौल उठेगा हर भारतीय खून

Haris Rauf warns India: भारत और पाकिस्तान के बीच सियासी तनाव के चलते एशिया कप 2025 का आयोजन न्यूट्रल कंट्री यानी यूएई में किया जाना है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं और चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच पहली भिड़ंत 14 सितंबर को होगी। इसके बाद अगर दोनों टीमें सुपर-4 में जगह बनाने में सफल रहती हैं तो फिर दूसरा मुकाबला भी होगा। लेकिन, ग्रुप चरण के मुकाबले से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राऊफ ने भारत को चेतावनी देकर माहौल को गर्माने की शुरुआत कर दी है। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले की बात आते ही बेबाक बयानों सिलसिला होना आम बात है। हमेशा की तरह इस बार भी बयानबाजी पाकिस्तान की ओर शुरू की गई है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने एशिया कप 2025 में मुकाबले से पहले भारत को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक फैन रऊफ से टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के बीच दो बार मुकाबले की संभावना के बारे में पूछता है। इस पर वह चेतावनी भरे लहजे में बगैर किसी हिचकिचाहट जवाब देते हुए कहते हैं, 'दोनों अपने हैं, इंशाअल्लाह'।
रऊफ का आत्मविश्वास कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज़ ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए लगातार सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के खिलाफ उन्होंने कुछ तेज गेंदबाजी भी की है। हालांकि, 2022 टी20 विश्व कप में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर उस अविस्मरणीय रात में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जब विराट कोहली ने मैच का रुख पलट दिया था। भारत के खिलाफ उन्होंने पांच टी20 मैचों में सात विकेट लिए हैं, लेकिन एशिया कप के दो मैचों में सिर्फ एक विकेट ले सके हैं।
बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हारिस रऊफ का करियर काफी शानदार रहा है। उन्होंने अब तक कुल 87 मैच खेले हैं, जिनकी 85 पारियों में उन्होंने 21.43 के औसत से 120 विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि इस दौरान रऊफ ने 8.31 की इकॉनमी से रन भी खर्चे हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/17 है।