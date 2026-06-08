‘आप ऐसा पूछ ही क्यों रहे हो’, हरमनप्रीत कौर की हुई रिपोर्टर से बहस, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरमनप्रीत कौर से एक एक कर के रिपोर्टर्स ने सवाल पूछना शुरू किया। इस दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि हरमनप्रीत कौर क्या यह आपका आखिरी टी20 वर्ल्डकप है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगी। इस पर हरमनप्रीत गुस्सा हो गईं और जवाब में कहा, "ये मेरा आखिरी वर्ल्डकप क्यों है। क्या आप चाहती हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं।” हरमन के इस तरह से जवाब के बाद रिपोर्टर ने मामले को संभालने की कोशिश की और बोला, “नहीं, मैं बस जानना चाह रहा था। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि ये आपका आखिरी विश्व कप नहीं है।” इस पर हरमन ने आगे कह, ‘फिर आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं।”