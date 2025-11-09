पीसीबी ने अचानक लिया फैसला, वनडे और टी-20 ट्राई नेशन सीरीज के लिए बदल गई पाकिस्तान की टीम

हसन नवाज, क्रिकेटर, पाकिस्तान (Photo Credit - IANS)
Hasan Nawaz has been released from Pakistan’s squad: पाकिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज हसन नवाज को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे और इसके बाद में खेली जाने वाली टी-20 ट्राई-नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया है। PCB ने उनकी जगह फखर जमान (Fakhar Zaman) को पाकिस्तान की टी-20 टीम में शामिल किया है, जबकि वनडे सीरीज के लिए किसी रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की गई है।
इस संबंध में पीसीबी (Pakistan Cricket Board) ने एक बयान में कहा, "हसन नवाज अब पाकिस्तान की प्रमुख प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता कायद-ए-आजम ट्रॉफी में भाग लेंगे, जिसका 7वां राउंड 11 नवंबर से शुरू होगा।"
हसन नवाज ने पाकिस्तान के लिए अब तक चार वनडे मैचों में 113 रन और 25 टी-20 मैचों में 457 रन बनाए हैं। उनका घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे में कुल 9 रन बनाए थे।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज 11-15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा हैं, इसके बाद 17-29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ट्राई-नेशन सीरीज होगी।
पाकिस्तान के साथ सीमा पार तनाव के कारण अफगानिस्तान ट्राई-नेशन सीरीज से हट गया था। ऐसे में जिम्बाब्वे ने टी-20 ट्राई-नेशन सीरीज में तीसरी टीम के रूप में अफगानिस्तान की जगह ले ली थी। ट्राई-नेशन सीरीज भारत-श्रीलंका में होने वाले 2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से तीन टीमों के लिए महत्वपूर्ण है।
शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेट-कीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा।
सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेट-कीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक।
