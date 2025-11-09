पीसीबी ने अचानक लिया फैसला, वनडे और टी-20 ट्राई नेशन सीरीज के लिए बदल गई पाकिस्तान की टीम

Hasan Nawaz has been released from Pakistan’s squad: पाकिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज हसन नवाज को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे और इसके बाद में खेली जाने वाली टी-20 ट्राई-नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया है। PCB ने उनकी जगह फखर जमान (Fakhar Zaman) को पाकिस्तान की टी-20 टीम में शामिल किया है, जबकि वनडे सीरीज के लिए किसी रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की गई है।