साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज का बड़ा कारनामा, इस मामले में कर ली एमएस धोनी की बराबरी

PAK vs SA: पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। घरेलू सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली यह जीत पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक है। यह पहला अवसर है, जब पाकिस्तान अपनी सरजमीं पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराने में कामयाब रहा है। हालांकि पाकिस्तान की इस जीत के बावजूद सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने की वजह से साउथ अफ्रीका के विकेट-कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। इसके साथ ही उन्होंने वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी (MS Dhoni) की बराबरी कर ली।