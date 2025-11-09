साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज का बड़ा कारनामा, इस मामले में कर ली एमएस धोनी की बराबरी

क्विंटन डी कॉक, विकेट-कीपर बल्लेबाज, साउथ अफ्रीका (Photo Credit - IANS)
PAK vs SA: पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। घरेलू सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली यह जीत पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक है। यह पहला अवसर है, जब पाकिस्तान अपनी सरजमीं पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराने में कामयाब रहा है। हालांकि पाकिस्तान की इस जीत के बावजूद सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने की वजह से साउथ अफ्रीका के विकेट-कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। इसके साथ ही उन्होंने वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी (MS Dhoni) की बराबरी कर ली।
दरअसल, वनडे में यह 7वीं बार है, जब क्विंटन डी कॉक (Quinton De Kock) ने प्लेयर ऑफ द सीरीज (POTS) का अवार्ड जीता है। वहीं, एमएस धोनी भी इस प्रारूप में 7 बार यह अवार्ड हांसिल कर चुके हैं। वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो वनडे में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने अपने करियर में 15 बार यह अवॉर्ड हांसिल किया है। इसके बाद विराट कोहली और सनथ जयसूर्या हैं, जिन्होंने 11-11 बार अवॉर्ड अपने नाम किया है।
एमएस धोनी - 7
क्विंटन डी कॉक - 7
मुशफिकुर रहीम - 6
शाई होप - 5
सचिन तेंदुलकर- 15
विराट कोहली - 11
सनथ जयसूर्या -11
शॉन पोलाक - 9
हाशिम अमला - 6
एबी डिविलियर्स - 6
जैक्स कैलिस - 5
पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में क्विंटन डि कॉक ने सर्वाधिक 239 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे में अर्द्धशतक ठोक सबसे कम पारियों में 7000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर भी बन गए हैं।
