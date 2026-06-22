Youngest Debutant in International Cricket: वैभव सूर्यवंशी से पहले पाकिस्तान के हसन रजा ने बनाया था सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड

बता दें, उनका करियर उम्मीदों के मुताबिक नहीं चला। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 7 टेस्ट और 16 वनडे मैच खेले। इंटरनेशनल करियर 1996 से 2005 तक चला, लेकिन वह टीम में स्थायी जगह नहीं बना सके। हसन रजा का नाम एक और वजह से चर्चा में रहा। उनकी उम्र को लेकर समय-समय पर सवाल उठे। मेडिकल जांच और कुछ रिपोर्टों के बाद उनकी वास्तविक उम्र पर बहस शुरू हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चाएं हुईं। इसके बावजूद आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका टेस्ट डेब्यू 14 साल 227 दिन की उम्र में ही दर्ज है और यही रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल रहा।