22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Youngest Debutant in International Cricket: वैभव सूर्यवंशी से पहले पाकिस्तान के हसन रजा ने बनाया था सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड

Hasan Raza Youngest Debut: पाकिस्तान के हसन रजा ने 24 अक्टूबर 1996 को फैसलाबाद में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल 227 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू कर इतिहास रचा था। जानिए दुनिया के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर की पूरी कहानी और वैभव सूर्यवंशी से उसकी तुलना।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 22, 2026

Hasan Raza, Hasan Raza youngest Test debut, Hasan Raza age controversy, Pakistan cricket Hasan Raza, Vaibhav Suryavanshi,

वैभव सूर्यवंशी और हसन रजा (Photo - ESPN)

Hasan Raza Youngest Test Debut: अब जब भी कम उम्र में क्रिकेट की बड़ी ऊंचाइयों को छूने की बात होती है तो आज वैभव सूर्यवंशी की चर्चा सबसे पहले होती है। लेकिन वैभव से करीब 30 साल पहले पाकिस्तान के हसन रजा दुनिया को चौंका चुके थे। हसन रजा आज भी टेस्ट क्रिकेट में अबसे काम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं।

14 की उम्र में टेस्ट और वनडे डेब्यू

24 अक्टूबर 1996 को जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में हसन रजा ने टेस्ट डेब्यू किया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल और 227 दिन बताई गई थी। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। छह दिन बाद उन्होंने क्वेटा में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू भी कर लिया।

हसन रजा का नाम अचानक पूरी क्रिकेट दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इतनी कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाद में सचिन तेंदुलकर, पार्थिव पटेल और अब वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों की चर्चा हुई, लेकिन हसन का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका।

रजा की उम्र पर उठे बड़े सवाल

बता दें, उनका करियर उम्मीदों के मुताबिक नहीं चला। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 7 टेस्ट और 16 वनडे मैच खेले। इंटरनेशनल करियर 1996 से 2005 तक चला, लेकिन वह टीम में स्थायी जगह नहीं बना सके। हसन रजा का नाम एक और वजह से चर्चा में रहा। उनकी उम्र को लेकर समय-समय पर सवाल उठे। मेडिकल जांच और कुछ रिपोर्टों के बाद उनकी वास्तविक उम्र पर बहस शुरू हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चाएं हुईं। इसके बावजूद आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका टेस्ट डेब्यू 14 साल 227 दिन की उम्र में ही दर्ज है और यही रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल रहा।

वैभव के भविष्य पर सबकी नजर

आज जब भारत के वैभव सूर्यवंशी को भविष्य का बड़ा सितारा माना जा रहा है, तब हसन रजा की कहानी याद दिलाती है कि कम उम्र में रिकॉर्ड बनाना एक बात है, लेकिन लंबे समय तक ऊंची सीढ़ी पर टिके रहना बिल्कुल अलग चुनौती है। क्रिकेट इतिहास में हसन रजा का नाम हमेशा दुनिया के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर के रूप में दर्ज रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

22 Jun 2026 11:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Youngest Debutant in International Cricket: वैभव सूर्यवंशी से पहले पाकिस्तान के हसन रजा ने बनाया था सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

World Cup 2026: एक मैच से बिगड़ा भारत का सेमीफाइनल समीकरण, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रेस में आगे

harmanpreet kaur
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi Debut: 4 दिन बाद ही फिर मैदान पर उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, इस बार बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

INDW vs SAW: टीम इंडिया पर मंडराने लगा वूमेंस टी20 वर्ल्डकप से बाहर होने का खतरा, मुश्किल हुआ सेमीफाइनल का टिकट

Shafali Verma
क्रिकेट

IND W vs SA W: साउथ अफ्रीका से हार के बाद हरमनप्रीत कौर निराश, इन 4 गेंदबाजों पर फोड़ा हार का का ठीकरा

womens cricket team
क्रिकेट

IND W vs SA W: मारिजैन कप्प ने पहले गेंद से और फिर बल्ले से टीम इंडिया को किया परेशान, दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट से जीता मैच

Marizanne Kapp
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.