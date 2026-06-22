Vaibhav Suryavanshi Debut: 4 दिन बाद ही फिर मैदान पर उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, इस बार बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Set to Break World Record: ट्राई नेशन ए सीरीज के खिताबी मुकाबले में 94 रनों की धमाकेदार पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी अब आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। सूर्यवंशी के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वह पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनते नजर आ सकते हैं। इस मुकाबले में उतरते ही वह अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज कर लेंगे।