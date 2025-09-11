एशिया कप की जीत का इनाम हुआ इंसानियत के नाम, हार्दिक सिंह ने गोद लिया बाढ़ पीड़ित परिवार, प्राइज़ मनी से उजड़े घर को फिर बसाएंगे

26 वर्षीय हार्दिक ने अजनाला के रामदास गांव के एक परिवार को गोद लिया। गुरशान सिंह नाम के शख्स का घर बाढ़ में पूरी तरह टूट गया है। वे अपनी मां और दो छोटे बच्चों के साथ घर से 60 मीटर दूर एक तंबू में रहने को मजबूर हैं। हार्दिक ने जब यह देखा तो उनका दिल भर गया और उन्होंने इस परिवार को मदद करने का फैसला किया। हार्दिक ने उनके घर को फिर से बनाने, फर्नीचर, पंखे और टीवी तक दिलाने का वादा किया है।