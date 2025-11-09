Hong Kong Sixes: 14 साल का सूखा खत्म, पाकिस्तानी कप्तान ने 11 गेंदों में 52 रन ठोक छठी बार टीम को बनाया चैंपियन

पाकिस्तान ने 14 साल का सूखा खत्म करते हुए फिर से ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले 1992, 1997, 2001, 2002 और 2011 में पाकिस्तान चैंपियन रही थी। पाकिस्तान ने जो 6 खिताब जीते हैं, उसमें से 3 बार फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें 5-5 बार खिताब जीत चुकी हैं। 2024 की चैंपियन श्रीलंका ने 2 बार खिताब जीता है, तो भारत, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया एक एक बार चैंपियन रही हैं। बता दें कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट को न सिर्फ सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम है, बल्कि 21 में से 12 बार वे फाइनल में पहुंची है और 6 बार चैंपियन रही है।