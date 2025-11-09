Patrika LogoSwitch to English

Hong Kong Sixes: 14 साल का सूखा खत्म, पाकिस्तानी कप्तान ने 11 गेंदों में 52 रन ठोक छठी बार टीम को बनाया चैंपियन

Hong Kong Sixes Final: हांगकांग सिक्सेस 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर छठा खिताब अपने नाम कर लिया। खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान ने 11 गेंदों में 52 रन की पारी खेली।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 09, 2025

Hong Kong Sixes

हांगकांग सिक्सेस (फोटो- Hong Kong Sixes)

Hong Kong Sixes 2025, PAK vs KUW Highlights: रविवार को मांगकोक के मिशन रोड ग्राउंड में खेले गए हांगकांग सिक्सेस के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 6 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 135 रन बनाए। जवाब में कुवैत की टीम 5.1 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 43 रन से यह मुकाबला जीत, छठी बार हांगकांग सिक्सेस का खिताब अपने नाम किया।

14 साल का सूखा खत्म

पाकिस्तान ने 14 साल का सूखा खत्म करते हुए फिर से ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले 1992, 1997, 2001, 2002 और 2011 में पाकिस्तान चैंपियन रही थी। पाकिस्तान ने जो 6 खिताब जीते हैं, उसमें से 3 बार फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें 5-5 बार खिताब जीत चुकी हैं। 2024 की चैंपियन श्रीलंका ने 2 बार खिताब जीता है, तो भारत, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया एक एक बार चैंपियन रही हैं। बता दें कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट को न सिर्फ सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम है, बल्कि 21 में से 12 बार वे फाइनल में पहुंची है और 6 बार चैंपियन रही है।

हांगकांग सिक्सेस 2025 के खिताबी मुकाबले में कुवैत के कप्तान यासिन पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत दमदार रही है और पहले विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी हुई। ख्वाजा नफे 6 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अब्दुल समद और कप्तान अब्बास अफरीदी ने कुवैत के गेंदबाजों की खबर ली और 5वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान समद 13 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। अफरीदी ने 11 गेंदों में 7 छक्के और 2 चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली और रिटायर्ड हर्ट हुए।

136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुवैत की शुरुआत अच्छी रही और पहले ही ओवर में अदनान इदरीस ने 5 छक्के उड़ा दिए। हालांकि इसके बाद कुवैत इस लय को बरकरार नहीं रख पाई। दूसरे ओवर में सिर्फ 16 रन बने और अदनान आउट हो गए। तीसरे ओवर में भी सिर्फ 12 रन बने और माज सदाकत 6 रन बनाकर आउट हुए। चौथे ओवर में 14 रन बने लेकिन ओवर की पहली गेंद पर एक और विकेट गिर गया। 5वें ओवर में 5 विकेट ने कुवैत के हाथ से मैच पूरी तरह से छीन लिया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मीत भावसर के आउट होते ही कुवैत 92 रन पर सिमट गई।

Updated on:

09 Nov 2025 03:03 pm

Published on:

09 Nov 2025 02:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Hong Kong Sixes: 14 साल का सूखा खत्म, पाकिस्तानी कप्तान ने 11 गेंदों में 52 रन ठोक छठी बार टीम को बनाया चैंपियन

क्रिकेट

खेल

अब बंद करो ये काम… ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर को दी कड़ी चेतावनी

Stop Experiments in Team India
क्रिकेट

ओलंपिक में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? ICC के इस नियम के चलते नहीं खेल पाएगा पाक, टॉप 5 रैंक में होने के बावजूद न्यूजीलैंड भी बाहर

क्रिकेट

भारत से हारने वाला पाकिस्तान फाइनल में, हार के ‘चौके’ के साथ टीम इंडिया का सफर समाप्त, श्रीलंका ने भी 48 रनों से धोया

IND vs SL Match Highlights
क्रिकेट

गांगुली को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं थोड़ी मुखर हूं और कड़वा सच बोलती हूं… CM ममता बनर्जी ने दादा को लेकर ऐसा क्या कहा?

क्रिकेट

NZ vs WI 3rd T20i: फिर जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड ने 9 रनों से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

NZ vs WI 3rd T20i Highlights
क्रिकेट
