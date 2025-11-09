Hong Kong Sixes: 14 साल का सूखा खत्म, पाकिस्तानी कप्तान ने 11 गेंदों में 52 रन ठोक छठी बार टीम को बनाया चैंपियन

हांगकांग सिक्सेस (फोटो- Hong Kong Sixes)
Hong Kong Sixes 2025, PAK vs KUW Highlights: रविवार को मांगकोक के मिशन रोड ग्राउंड में खेले गए हांगकांग सिक्सेस के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 6 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 135 रन बनाए। जवाब में कुवैत की टीम 5.1 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 43 रन से यह मुकाबला जीत, छठी बार हांगकांग सिक्सेस का खिताब अपने नाम किया।
पाकिस्तान ने 14 साल का सूखा खत्म करते हुए फिर से ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले 1992, 1997, 2001, 2002 और 2011 में पाकिस्तान चैंपियन रही थी। पाकिस्तान ने जो 6 खिताब जीते हैं, उसमें से 3 बार फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें 5-5 बार खिताब जीत चुकी हैं। 2024 की चैंपियन श्रीलंका ने 2 बार खिताब जीता है, तो भारत, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया एक एक बार चैंपियन रही हैं। बता दें कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट को न सिर्फ सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम है, बल्कि 21 में से 12 बार वे फाइनल में पहुंची है और 6 बार चैंपियन रही है।
हांगकांग सिक्सेस 2025 के खिताबी मुकाबले में कुवैत के कप्तान यासिन पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत दमदार रही है और पहले विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी हुई। ख्वाजा नफे 6 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अब्दुल समद और कप्तान अब्बास अफरीदी ने कुवैत के गेंदबाजों की खबर ली और 5वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान समद 13 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। अफरीदी ने 11 गेंदों में 7 छक्के और 2 चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली और रिटायर्ड हर्ट हुए।
136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुवैत की शुरुआत अच्छी रही और पहले ही ओवर में अदनान इदरीस ने 5 छक्के उड़ा दिए। हालांकि इसके बाद कुवैत इस लय को बरकरार नहीं रख पाई। दूसरे ओवर में सिर्फ 16 रन बने और अदनान आउट हो गए। तीसरे ओवर में भी सिर्फ 12 रन बने और माज सदाकत 6 रन बनाकर आउट हुए। चौथे ओवर में 14 रन बने लेकिन ओवर की पहली गेंद पर एक और विकेट गिर गया। 5वें ओवर में 5 विकेट ने कुवैत के हाथ से मैच पूरी तरह से छीन लिया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मीत भावसर के आउट होते ही कुवैत 92 रन पर सिमट गई।
