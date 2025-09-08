Asia Cup 2025: हांगकांग 5वीं बार एशिया कप खेलने के लिए तैयार, यूएई चौथी और ओमान पहली बार उतरेगा मैदान में

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 कल यानि 9 सितम्बर से शुरू होने वाला है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में पहली बार 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें से तीन हांगकांग, यूएई और ओमान एसोसिएट देश देश हैं। इनमें सबसे अनुभवी हांगकांग है। हांगकांग 5वीं बार एशिया कप खेलने जा रहा है। वहीं यूएई चार बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा रह चुका है। ओमान का यह पहला एशिया कप होगा। तीनों टीमों ने एशियान क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा आयोजित प्रीमियर कप टूर्नामेंट के जरिये क्वालीफाई किया है।
हॉन्ग कॉन्ग ने कतर और मलेशिया को हराकर अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया और प्रतियोगिता के सेमीफ़ाइनल में प्रवेश किया। सेमीफ़ाइनल में उन्हें ओमान से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरे स्थान के प्लेऑफ़ मैच में उन्होंने अपनी से बेहतर रैंकिंग वाली नेपाल टीम को हराकर एशिया कप के लिए क्वालीफ़ाई कर लिया।
हॉन्ग कॉन्ग 5वीं बार एशिया कप खेलेगा। वहीं टी20 फॉर्मेट में यह उनका दूसरा टूर्नामेंट होगा। उन्होंने पहली बार 2004 में क्वालीफाई किया था। इसके बाद 2008 में उन्होंने जगह बनाई। लेकिन इसके बाद अगले चार संस्करणों में वे जगह नहीं बना पाये। 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद 2018 में उन्होंने जोरदार वापसी की और फिर 2022 में क्वालीफ़ाई किया। हालांकि एक भी बार वे पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में इस बार हॉन्ग कॉन्ग कुछ उलटफेर कर अपने रिकॉर्ड को सुधारना चाहेगा।
यासिम मुर्तज़ा (कप्तान), बाबर हयात, ज़ीशान अली, निज़ाकत ख़ान, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्ज़ी, अंशी रथ, कल्हण चल्लू, आयुष शुक्ला, ऐजाज़ ख़ान, अतीक इक़बाल, किंचित शाह, अली हसन, शाहिद वासिफ़, मोहम्मद ग़ज़नफ़र, मोहम्मद वहीद, एहसान ख़ान
UAE ने ACC पुरुष प्रीमियर कप 2024 के ज़रिए एशिया कप में प्रवेश पाया है। ओमान में हुए इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और शीर्ष दो टीमों को एशिया कप का टिकट मिला। UAE ने फ़ाइनल में ओमान को हराने से पहले सेमीफ़ाइनल में नेपाल को मात दी थी। यूएई को ग्रुप ए में गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान और ओमान के साथ रखा गया है। वे अपने पहले मैच में दुबई में भारत से भिड़ेंगे, उसके बाद अबू धाबी में ओमान से और फिर दो दिन बाद दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेंगे। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए उन्हें शीर्ष दो में रहना होगा।
यूएई ने इससे पहले सिर्फ़ एक बार 2016 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला है। उस साल, क्वालीफाइंग चरण को टूर्नामेंट के साथ ही मिला दिया गया था, और यूएई ने अफ़ग़ानिस्तान, हांगकांग और ओमान पर जीत के साथ पहले चरण में आसानी से जीत हासिल की थी। दूसरे चरण में, वे चारों मैच हारकर सबसे निचले पायदान पर रहे।
मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान
ओमान की टीम पहली बार एशिया कप खेलने जा रही है। टीम के अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ होगी इसके बाद, वो 15 सितंबर को यूएई से भिड़ेंगे और फिर 20 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अपने अंतिम ग्रुप मैच में गत चैंपियन भारत से भिड़ेंगे।
प्रीमियर कप टूर्नामेंट के चार मैचों में चार जीत के साथ ओमान ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था और इसके बाद उन्होंने सेमीफ़ाइनल में हॉन्ग कॉन्ग को हराया। हालांकि फ़ाइनल में UAE ने ओमान को हरा दिया लेकिन दोनों ही टीमों ने एशिया कप में जगह सुनिश्चित कर ली और इसके साथ ही तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ़ में जीत हासिल कर हॉन्ग कॉन्ग को भी एशिया कप में प्रवेश मिल गया।
जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव