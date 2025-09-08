Asia Cup 2025: हांगकांग 5वीं बार एशिया कप खेलने के लिए तैयार, यूएई चौथी और ओमान पहली बार उतरेगा मैदान में

UAE ने ACC पुरुष प्रीमियर कप 2024 के ज़रिए एशिया कप में प्रवेश पाया है। ओमान में हुए इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और शीर्ष दो टीमों को एशिया कप का टिकट मिला। UAE ने फ़ाइनल में ओमान को हराने से पहले सेमीफ़ाइनल में नेपाल को मात दी थी। यूएई को ग्रुप ए में गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान और ओमान के साथ रखा गया है। वे अपने पहले मैच में दुबई में भारत से भिड़ेंगे, उसके बाद अबू धाबी में ओमान से और फिर दो दिन बाद दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेंगे। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए उन्हें शीर्ष दो में रहना होगा।