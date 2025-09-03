Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

‘मैं चाहता हूं कि आपको पता चले…’, 3 महीने बाद 11 फैंस की मौत पर RCB के कप्तान ने तोड़ी चुप्पी

Bengaluru Stampede: विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 33 लोग घायल हुए। इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। इस घटना के बाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 03, 2025

Bengaluru Stampede (Photo- IANS)
बेंगलुरु भगदड़ से नाराज़ कांग्रेस आलाकमान (Photo - RCB/X)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टीम के पहले आईपीएल खिताब जीतने के बाद 4 जून को जश्न के दौरान हुई भगदड़ पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस घटना में 11 फैंस की जान चली गई थी। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कप्तान रजत पाटीदार के हवाले से लिखा, "जब भी मैं आरसीबी के लिए जोश के साथ मैदान पर उतरता हूं, वो जोश आपसे आता है। यह जोश आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके अटूट समर्थन से आता है। आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि आपको पता चले कि हम भी आपके साथ हैं। आप सब मेरे विचारों और दुआओं में हैं। हम सब एक-दूसरे का सहारा बनकर फिर से अपनी ताकत हासिल करेंगे।"

विराट ने भी तोड़ी थी चुप्पी

इससे पहले विराट कोहली ने घटना पर दुख जताते हुए कहा था, "जिंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता। जो हमारी फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे खुशनुमा पल होना चाहिए था, वह पल एक दुखद हादसे में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया, मैं हमारे उन फैंस के लिए सोच रहा हूं, जो घायल हुए। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम साथ मिलकर सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।"

फ्रेंचाइजी इस त्रासदी से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का वादा कर चुकी है। आरसीबी घोषणा कर चुकी है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मजबूत भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु आईपीएल और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के साथ मिलकर काम करेगी।

विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 33 लोग घायल हुए। इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। इस घटना के बाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मुकाबलों को बेंगलुरु के बजाय मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में कराने का फैसला लिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

03 Sept 2025 09:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘मैं चाहता हूं कि आपको पता चले…’, 3 महीने बाद 11 फैंस की मौत पर RCB के कप्तान ने तोड़ी चुप्पी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट