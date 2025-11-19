ICC ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, ग्रुप-स्टेज में नहीं होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 क्रिकेट टीम (Photo - IANS)
U19 Men’s Cricket World Cup 2026: ICC ने अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में अगले साल 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। वनडे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 41 मैच खेले जाएंगे, जिसका फाइनल 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा। अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन स्थलों के लिए जिम्बाब्वे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब को चुना गया है, जबकि नामीबिया में मुकाबले नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड और एचपी ओवल नामीबिया में खेले जाएंगे।
टूर्नामेंट टीमों को चार-चार के ग्रुप में बांटा गया है। सुपर सिक्स चरण और सेमीफाइनल होते हुए टीमें फाइनल का सफर तय करेंगी। 2024 सीजन में प्रदर्शन के आधार पर 10 टीमों ने क्वालीफाई किया था। मेजबान होने की वजह से जिम्बाब्वे टूर्नामेंट का हिस्सा है जबकि अन्य 5 टीमों ने रीजनल क्वालीफिकेशन के जरिए टीम में जगह बनाई है।
टूर्नामेंट में भारत को ग्रुप-ए में रखा गया है, जबकि इस ग्रुप में बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड अन्य टीम हैं। ग्रुप-बी में जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हैं। ग्रुप-सी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका को रखा गया है। ग्रुप-डी में तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका को जगह मिली है।
15 जनवरीः यूएसए बनाम भारत, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
15 जनवरीः जिम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
15 जनवरी: तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज, एचपी ओवल, विंडहोक
16 जनवरी: पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
16 जनवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
16 जनवरी: अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक
17 जनवरी: भारत बनाम बांग्लादेश, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
17 जनवरी: जापान बनाम श्रीलंका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
18 जनवरी: न्यूजीलैंड बनाम यूएसए, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
18 जनवरी: इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
18 जनवरी: वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान, एचपी ओवल, विंडहोक
19 जनवरी: पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
19 जनवरी: श्रीलंका बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
19 जनवरी: दक्षिण अफ्रीका बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक
20 जनवरी: बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
20 जनवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
21 जनवरी: इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
21 जनवरी: अफगानिस्तान बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक
22 जनवरी: जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
22 जनवरी: आयरलैंड बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
22 जनवरी: वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक
23 जनवरी: बांग्लादेश बनाम यूएसए, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
23 जनवरी: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
24 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
24 जनवरी: ए4 बनाम डी4, एचपी ओवल, विंडहोक
25 जनवरी: सुपर सिक्स ए1 बनाम डी3, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
25 जनवरी: सुपर सिक्स डी2 बनाम ए3, एचपी ओवल, विंडहोक
26 जनवरी: बी4 बनाम सी4, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
26 जनवरी: सुपर सिक्स सी1 बनाम बी2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
26 जनवरी: सुपर सिक्स डी1 बनाम ए2, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
27 जनवरी: सुपर सिक्स सी2 बनाम बी3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
27 जनवरी: सुपर सिक्स सी3 बनाम बी1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
28 जनवरी: सुपर सिक्स ए1 बनाम डी2, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
29 जनवरी: सुपर सिक्स डी3 बनाम ए2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
30 जनवरी: सुपर सिक्स डी1 बनाम ए3 हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
30 जनवरी: सुपर सिक्स बी3 बनाम सी1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
31 जनवरी: सुपर सिक्स बी2 बनाम सी3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
1 फरवरी: सुपर सिक्स बी1 बनाम सी2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
3 फरवरी: पहला सेमीफाइनल, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
4 फरवरी: दूसरा सेमीफाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
6 फरवरी: फाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग