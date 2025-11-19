ICC ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, ग्रुप-स्टेज में नहीं होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

U19 Men’s Cricket World Cup 2026: ICC ने अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में अगले साल 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। वनडे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 41 मैच खेले जाएंगे, जिसका फाइनल 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा। अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन स्थलों के लिए जिम्बाब्वे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब को चुना गया है, जबकि नामीबिया में मुकाबले नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड और एचपी ओवल नामीबिया में खेले जाएंगे।