शाई होप ने वनडे में बल्ले से किया कमाल, 19वां शतक ठोक इस मामले में ब्रायन लारा का तोड़ा रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के कप्तान Shai Hope ने 69 गेंद में 13 चौके और 4 छक्के संग 109 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में उनका यह पहला शतक है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 19, 2025

Shai Hope

शाई होप, क्रिकेटर, वेस्टइंडीज (Photo Credit- West Indies Cricket @X)

NZ vs WI, 2nd ODI: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को नेपियर स्थित मैक्लीन पार्क में खेला गया। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान और विकेट-कीपर बल्लेबाज शाई होप (Shai Hope) ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने इस मैच में अपने वनडे करियर का 19वां शतक ठोका। इसके साथ ही 32 वर्षीय क्रिकेटर ने अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली।

दरअसल, शाई होप वनडे में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 142 इनिंग में हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने हमवतन महान क्रिकेटर ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को तोड़ा दिया, जिन्होंने 155 इनिंग में यह कारनामा किया था। अब शाई होप से आगे सिर्फ विव रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने 141 इनिंग में यह कमाल किया था।

ब्रायन लारा की बराबरी की

शाई होप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे करियर का अपना 19वां शतक ठोका। इसके साथ उन्होंने वेस्टइंडीज की तरफ से इस प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में ब्रायन लारा की बराबरी कर ली। ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज के लिए 295 वनडे में 19 शतक लगाए हैं, जबकि शाई होप ने यह कारनामा 147 मुकाबलों में किया है। वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 298 मैच की 291 इनिंग में 25 शतक लगाए हैं।

शाई होप का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी वेस्टइंडीज को हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच वर्षा प्रभावित मुकाबला 34-34 ओवर का खेला गया। वेस्टइंडीज ने खराब शुरुआत से उबरते हुए कप्तान शाई होप की धमाकेदार शतकीय पारी की बदौलत 34 ओवर में 9 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 33.3 ओवर में 5 विकेट पर 248 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने दूसरा वनडे 5 विकेट से जीत लिया। शाई होप ने 66 गेंदों में शतक पूरा किया। हालांकि वेस्टइंडीज के कप्तान 69 गेंद में 13 चौके और 4 छक्के संग 109 रन बनाकर नाबाद रहे। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका पहला वनडे शतक है।

इससे पहले न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया था। इस तरह कीवी टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज पर 2-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे 22 नवंबर को हेमिल्टन में खेला जाएगा।

19 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शाई होप ने वनडे में बल्ले से किया कमाल, 19वां शतक ठोक इस मामले में ब्रायन लारा का तोड़ा रिकॉर्ड

