शाई होप ने वनडे में बल्ले से किया कमाल, 19वां शतक ठोक इस मामले में ब्रायन लारा का तोड़ा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी वेस्टइंडीज को हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच वर्षा प्रभावित मुकाबला 34-34 ओवर का खेला गया। वेस्टइंडीज ने खराब शुरुआत से उबरते हुए कप्तान शाई होप की धमाकेदार शतकीय पारी की बदौलत 34 ओवर में 9 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 33.3 ओवर में 5 विकेट पर 248 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने दूसरा वनडे 5 विकेट से जीत लिया। शाई होप ने 66 गेंदों में शतक पूरा किया। हालांकि वेस्टइंडीज के कप्तान 69 गेंद में 13 चौके और 4 छक्के संग 109 रन बनाकर नाबाद रहे। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका पहला वनडे शतक है।