हालांकि, इस महत्वपूर्ण मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका के सामने मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता टेस्ट के ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर कंधे की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हार्मर को दूसरी पारी में बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय यह चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और दूसरी पारी में मात्र 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिसकी बदौलत भारत 93 रन पर सिमट गया। पहली पारी में भी उन्होंने 30 रन देकर 4 विकेट लिए थे।