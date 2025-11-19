Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका की मुसीबतें बढ़ी, इस वजह से बाहर होंगे साइमन हार्मर? यह तेज गेंदबाज भी चोट‍िल…

कोलकाता टेस्ट के ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर कंधे की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हार्मर को दूसरी पारी में बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय यह चोट लगी थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 19, 2025

South Africa

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

India vs South Africa Test: दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही भारतीय टीम के लिए 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट मैच ‘करो या मरो’ जैसा होगा। सीरीज को ड्रॉ करने के लिए भारत को इस मुकाबले में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। यदि भारत हार जाता है तो दक्षिण अफ्रीका 25 साल बाद भारतीय सरजमीं पर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लेगी।

साइमन हार्मर कंधे की चोट से परेशान

हालांकि, इस महत्वपूर्ण मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका के सामने मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता टेस्ट के ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर कंधे की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हार्मर को दूसरी पारी में बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय यह चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और दूसरी पारी में मात्र 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिसकी बदौलत भारत 93 रन पर सिमट गया। पहली पारी में भी उन्होंने 30 रन देकर 4 विकेट लिए थे।

मार्को यानेसन भी हल्की चोट से जूझ रहे

हार्मर के अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को यानेसन भी हल्की चोट से जूझ रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों ने मंगलवार को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में जांच कराई, यही वह अस्पताल है जहां शुभमन गिल का गर्दन के दर्द का इलाज हुआ था। दरअसल, कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल को गंभीर गर्दन दर्द के कारण रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था और बाद में उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। उनकी चोट ने अब टीम मैनेजमेंट की चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

गिल भी नहीं खेलेंगे

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बयान जारी करते हुए कहा, 'शुभमन को उपचार से काफी राहत मिल रही है और वह 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी रवाना होंगे। उनकी स्थिति पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम नजर रखेगी और दूसरे टेस्ट में खेलने को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा।'

चूंकि कप्तान शुभमन गिल का खेलना इस समय काफी अनिश्चित लग रहा है, इसलिए चयनकर्ताओं ने तुरंत कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चल रही भारत ए सीरीज से वापस बुला लिया है। नीतीश कोलकाता पहुंच चुके हैं और जरूरत पड़ने पर वह मुख्य टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे।

India vs South Africa Test Series 2025

19 Nov 2025 03:09 pm

