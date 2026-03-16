ICC के इस अवॉर्ड से बुमराह-संजू सैमसन का नाम गायब, पाकिस्तानी खिलाड़ी को किया गया नॉमिनेट

पाकिस्तान का टी20 विश्व कप 2026 में सफर सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ सका था। पाकिस्तान ने सुपर-8 का अपना आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेला, जिसमें जीत के बावजूद टीम सेमीफाइनल में नहीं जा सकी थी। पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत करने वाले साहिबजादा फरहान का टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन रहा था। फरहान ने 6 मैचों की 6 पारियों में 2 शतक सहित 383 रन बनाए और टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे थे। विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए वह टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। फरहान की वजह से ही पाकिस्तान सुपर-8 में भी पहुंच सकी थी।