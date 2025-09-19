एशिया कप में पाकिस्तान ने कई बार किया प्रोटोकॉल का उल्लंघन, ICC के CEO ने PCB को भेजा मेल

गिलानी ने मीटिंग का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन्हें बताया गया कि भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के अनुसार पीएमओए के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। पीसीबी मीटिंग का वीडियो बनाने पर अड़ा रहा। बोर्ड का कहना था कि बिना वीडियो रिकॉर्ड किए पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इसके बाद गिलानी को बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी गई। गुप्ता ने अपने ईमेल में वीडियो रिकॉर्डिंग को गलत बताया है और कहा कि पीसीबी ने कई प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।