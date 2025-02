Champions Trophy 2025: वार्म-अप मैच के शेड्यूल का ऐलान, भारत का हैरान करने वाला फैसला

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इसके लिए तीन शाहीन्स टीमों की घोषणा की है, जो क्रमशः बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वार्म-अप मैचों में शामिल होंगी। लाहौर में 14 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स टीम की अगुआई शादाब खान करेंगे। 17 फरवरी को शाहीन्स की दो टीमें कराची और दुबई में खेलेंगी। मोहम्मद हुरैरा कराची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शाहीन्स का नेतृत्व करेंगे, जबकि मोहम्मद हारिस दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन्स का नेतृत्व करेंगे। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान 16 फरवरी को कराची में एक वार्म-अप मैच भी खेलेंगे।

वार्म-अप मैच का शेड्यूल 14 फरवरी – पाकिस्तान शाहीन्स vs अफगानिस्तान, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

16 फरवरी – न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान, नेशनल स्टेडियम, कराची

17 फरवरी – पाकिस्तान शाहीन्स vs दक्षिण अफ्रीका, नेशनल स्टेडियम, कराची

17 फरवरी – पाकिस्तान शाहीन्स vs बांग्लादेश, आईसीसी क्रिकेट अकादमी, दुबई

पाकिस्तान शाहीन्स स्क्वाड- vs अफगानिस्तान, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर – शादाब खान (कप्तान), अब्दुल फसीह, अराफात मिन्हास, हुसैन तलत, जहांदाद खान, काशिफ अली, मोहसिन रियाज, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अमीर खान, मुहम्मद अखलाक, मुहम्मद इमरान रंधावा और मुहम्मद इरफान खान।

vs दक्षिण अफ्रीका, नेशनल स्टेडियम, कराची – मोहम्मद हुरैरा (कप्तान), अमद बट, फैसल अकरम, हसन नवाज, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, माज सदाकत, मेहरान मुमताज, मुहम्मद गाजी गोरी, नियाज खान, कासिम अकरम और साद खान। vs बांग्लादेश, आईसीसी अकादमी, दुबई – मोहम्मद हारिस (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल समद, अली रजा, अज़ान अवैस, मोहम्मद वसीम जूनियर, मुबासिर खान, मूसा खान, ओमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मोकिम और उसामा मीर।