अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर ICC ने लगाया जुर्माना, जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद दोहरा झटका

Zimbabwe vs Afghanistan: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को हरारे में पारी और 73 रन से हार का सामना करना पड़ा। 2013 के बाद जिम्बाब्वे की अपने घर में यह पहली टेस्ट जीत थी।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 23, 2025

AFG vs ZIM

अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे (फोटो- IANS)

हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पारी की हार के साथ अफगानिस्तान पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है। हरारे में बुधवार को समाप्त हुए टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिए अफगानिस्तान पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने निर्धारित समय में पांच ओवर कम फेंकने की वजह से अफगानिस्तान पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाया।

मैच फीस का 5 प्रतिशत लगा जुर्माना

खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है। आईसीसी के बयान के अनुसार, "समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान को निर्धारित समय में पांच ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया। अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है।"

अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपराध की जिम्मेदारी स्वीकार की और प्रस्तावित दंड पर सहमति जताई, इस वजह से औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और नितिन मेनन के आरोप को तीसरे अंपायर फोर्स्टर मुतिज्वा और चौथे अंपायर पर्सिवल सिजारा ने सही पाया।

हरारे में अफगानिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम को पारी और 73 रन से हार का सामना करना पड़ा। 2013 के बाद जिम्बाब्वे की अपने घर में यह पहली टेस्ट जीत थी। जिम्बाब्वे की जीत में बल्लेबाज बेन करेन की शतकीय पारी और रिचर्ड नगरावा की घातक गेंदबाजी की अहम भूमिका रही। यह जीत टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी।

