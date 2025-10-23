अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर ICC ने लगाया जुर्माना, जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद दोहरा झटका

खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है। आईसीसी के बयान के अनुसार, "समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान को निर्धारित समय में पांच ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया। अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है।"